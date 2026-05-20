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動用緊急調整權？三星勞資談判破裂 李在明怒批：利益分配要有界線

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓總統李在明20日在國務會議上對三星工會說重話。歐新社
南韓總統李在明20日在國務會議上對三星工會說重話。歐新社

南韓總統李在明20日談到三星電子勞資薪資協商最終破局時表示：「部分工會透過團結權、團體行動權進行團體協商，努力貫徹自身利益，這沒有問題，但其中也該有適當界線。」

李在明當天在青瓦台主持國務會議兼非常經濟檢查會議時表示：「就企業獲利要求分配，本來是投資人的事。」

他接著說：「即使是政府，也對特定企業的成長與發展有所貢獻。」他說明，政府透過減免稅負、提供設施支援、整備各項制度，以及外交努力等方式支持企業。

李在明並表示：「但是，連可說是全體國民共同持分的稅金都還沒有扣除之前，就要把一定比例的營業利益制度化分配，這是連投資人都做不到的事。」他說：「投資人也是從扣除稅金後的本期淨利中領取股利，不是嗎？無論如何，我個人無法理解。」

稍早，中央勞動委員會當天正式宣布，三星電子勞資第二次協商破局。工會隨著調整破局，宣布將依原定計畫於21日發動總罷工

南韓政府目前正研議是否動用緊急調整權，以避免罷工造成國家層級損害；同時也計畫支援勞資雙方進一步協商，因此外界認為，雙方仍存在戲劇性達成協議的可能。

「緊急調整權」是南韓《勞動組合法》中的一項政府介入機制，通常用於罷工可能嚴重影響國民經濟、公共安全或民生秩序時。若政府認定某項勞資爭議已超出個別企業範圍，可能造成國家層級損害，勞動部可決定啟動緊急調整，交由中央勞動委員會介入調解；在調整期間，工會通常會被要求暫停或不得發動罷工，讓政府爭取時間促成協議。換言之，這不是單純偏向資方的「禁止罷工」，而是政府在重大產業或公共利益受威脅時，暫時凍結勞資衝突升級的強制協調手段；但因它會限制工會行使團體行動權，通常也會引發是否過度干預勞權的爭議。

三星電子工會預計21日起罷工，牽動市場神經。法新社
三星電子工會預計21日起罷工，牽動市場神經。法新社

李在明 三星電子 南韓 工會 薪資 罷工

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