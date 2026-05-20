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整理包／三星AI晶片賺翻了卻爆罷工！五大重點一次看懂

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
三星電子因AI晶片熱潮躋身兆美元市值俱樂部，但如今與工會爆發獎金與分紅爭議，約4.8萬名員工準備發動罷工。法新社
三星電子因AI晶片熱潮躋身兆美元市值俱樂部，但如今與工會爆發獎金與分紅爭議，約4.8萬名員工準備發動罷工。法新社

受惠AI晶片熱潮、今年市值突破1兆美元的三星電子與最大工會的談判破裂，約4.8萬名員工預計周四（21日）起發動為期18天的罷工，要求提高獎金與利潤分成。

1、爭議焦點：晨星分析師Jing Jie Yu指出，三星拒絕將利潤分紅正式納入合約，是談判僵持的癥結。

2、潛在衝擊：分析預估，18天罷工可能使三星2026年營業利益減少約5%。但更大的風險不是停工本身，而是人才流失。AI晶片工程師可能轉向待遇更好的競爭對手。

3、對手比較：SK海力士（SK Hynix）將10%營業利潤分給員工，並取消獎金上限。三星較弱的薪酬制度，恐削弱對AI人才的吸引力。

4、市場仍看好AI晶片需求：KB證券分析師Jeff Kim認為，美國科技巨頭持續投入AI資料中心建設，AI記憶體需求仍遠高於供給，三星的AI獲利動能未必會因罷工而中斷。

5、政治效應：南韓總統府政策室長金容範提出，AI帶來的部分獲利與稅收應「回饋全民」，因相關產業奠基於國家長年投資。但此一言論引發市場震盪，Kospi指數隔天一度重挫5.1%，三星與SK海力士股價同步下跌。

晶片 三星 SK海力士 罷工

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