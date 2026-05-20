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整理包／Google I/O開發者大會發表了什麼？十大重點一次看

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Google推出個人AI代理Gemini Spark，被外界視為是Google版「龍蝦」。法新社
Google推出個人AI代理Gemini Spark，被外界視為是Google版「龍蝦」。法新社

今年的Google I/O開發者大會在19日登場，最新的主題演講展示了多款全新的Gemini AI工具，包括個人化的 Spark助理、聚焦影片編輯的Gemini Omni，也發表首款以音訊為主的智慧眼鏡。

以下整理十大重點：

一、對經典的搜尋欄位進行逾20年來最大改版，新體驗針對AI與Gemini進行最佳化，允許用戶輸入冗長的提問，並透過AI驅動的建議選項協助用戶組織問題。

二、推出多款AI新模型，包括Gemini 3.5 Flash。此時，token（詞元）用量持續暴增。

三、推出個人AI代理Gemini Spark，被外界視為是Google版「龍蝦」，能幫忙整理電子郵件、建立自動更新的學習指南等數位任務。它能全天候運作，即使筆電闔上也能持續作業。

四、AI Ultra方案月費從250美元降至200美元，並另外推出每月100美元、針對開發者的新Ultra 方案。

五、隨著AI生成內容愈來愈逼真，Google正擴大用於標示與偵測Gemini所生成圖片與影片的工具。

六、針對全球最大的影音平台YouTube，Google推出全新的「Ask YouTube 」功能，讓使用者能以自然語言向YouTube平台提問，並且直接獲得跨越長短影音的精準解答。

七、讓Google的雲端辦公與協作平台Workspace聽懂的人話，為Gmail、Google文件與語音備忘錄Keep導入「Live」體驗，即結合先進語音模型與 AI 能力的全新功能，例如可用語音搜尋Gmail信箱、建立與直接編輯Google文件、建立結構化的提醒代辦事項與提示。

八、全新改版的Gemini行動App 已在Android與iOS上推出，回應內容更加豐富、有幫助，不再只是大段文字式回答。

九、Google預告首款音訊智慧眼鏡，是與三星電子和眼鏡品牌Warby Parker 與 Gentle Monster 合作，將於今年秋季推出。

十、聚焦影片編輯的Gemini Omni，這是一款結合Gemini邏輯推理與創作能力的全新模型，能以任何的輸入素材創造出任意形式的內容，並率先支援影片生成，可以自由混搭圖片、音訊、影片和文字素材等輸入內容，同時能用自然語言輕鬆進行影片編輯。

Google I/O開發者大會在19日登場。法新社
Google I/O開發者大會在19日登場。法新社

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