印尼實施天然資源出口管制 盼提高稅收

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天宣布對天然資源實施出口管制，在對抗中東戰爭引發的經濟逆風之際，藉此提高國家稅收。

法新社報導，普拉伯沃在國會表示，未來所有天然資源的銷售，從原棕櫚油、煤炭到鐵合金，都將透過政府指定的國營企業進行。

普拉伯沃說：「這意味著每一筆出口銷售的收益，都將由政府指定的國營企業，轉交給負責管理那些活動的企業營運商。」

這項消息公布後，雅加達證券交易所指數在中午前一度下挫近1.5%。

普拉伯沃在針對印尼經濟狀況發表樂觀報告時指出，這項新規定將可優化國家稅收。

他說：「這項規定的發布，是強化我國天然資源商品出口管理的戰略舉措。這項政策的主要目標是強化監督與監測，並杜絕低報價格、發票低開、移轉定價以及出口收益資本外流等行為。」