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油輪繞遠路 仍難補全球原油缺口…布蘭特油價短期上看120美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
花旗集團表示，預估布蘭特原油價格短期內將上漲至每桶120美元。歐新社
花旗集團表示，預估布蘭特原油價格短期內將上漲至每桶120美元。歐新社

國際油價短期內可望進一步走高。花旗集團警告，市場低估了荷莫茲海峽供應長期中斷，以及更廣泛尾部風險的影響，預估布蘭特原油價格短期內將升至每桶120美元。

花旗進一步警告，在供應中斷惡化的看漲情境下，即便荷莫茲海峽於第3季逐步恢復部分通行，油價仍可能升至每桶150美元；若供應恢復穩定，油價則有望回穩。

該機構同時預測，若伊朗持續對荷莫茲海峽通行權維持一定程度掌控，2027年油價將在每桶80至90美元區間波動。

隨著荷莫茲海峽航運幾近停擺，全球原油與成品油被迫繞行非洲好望角及巴拿馬運河等替代路線，導致運輸成本與時間大幅增加。

這波改道潮反映出，全球正急於填補原本經由荷莫茲海峽輸送的能源缺口，但替代方案仍難完全補足供應。荷莫茲海峽過去每天承擔約2,000萬桶原油與油品運輸，如今全球市場估計仍短缺約1,000萬至1,200萬桶，庫存也正快速下降。

即使海峽未來重新開放，基於風險考量，航運商仍可能持續偏好繞道路線。

此外，伊朗近期成立「波斯灣海峽管理局」，要求船舶事前取得許可才能通行。摩根大通分析師指出，德黑蘭似乎不是直接封鎖海峽，而是試圖「管理」這條全球最重要的石油咽喉，以取得更長期的戰略槓桿。

為降低對荷莫茲海峽依賴，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國都加速擴建輸油管線，希望改由紅海與阿曼灣出口原油。不過，能源顧問公司Tradition Energy指出，現有管線運能僅占海運流量一小部分，而新建工程往往需時多年，短期內難以真正緩解當前問題。

油價 油輪 荷莫茲海峽 原油

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