新聞分析／三星大罷工癥結：AI獲利暴增 獎金怎麼分

南韓三星電子勞資爭議談判破裂，工會委員長崔承鎬20日表示，將依原定計畫在21日起發動罷工，理由是公司管理層拒絕接受政府調解方案。勞資雙方一直在政府調解下，就績效獎金問題談判。約4萬8000名員工預定離開工作崗位，罷工為期18天。

南韓總理金民錫警告，三星電子的罷工恐造成最高達100兆韓元（約新台幣2.1兆元）的經濟損失，並派出主管勞資關係的中央勞動委員會委員長（相當於台灣勞動部長）朴洙根主持協商。

三星管理層表示「深感遺憾」，並呼籲工會繼續協商。公司在新聞稿中表示：「儘管公司已大致納入工會要求，工會仍堅持要求虧損事業部門也應獲得不合理的高額補償。」

勞資雙方自去年底以來，便因績效獎金問題陷入僵局。

資方原先負責談判的是副社長金亨魯，後改由負責半導體事業部門（DS部門）人力資源與組織文化事務的呂明九接任。三星電子決定重啟談判，與會長李在鎔從日本出差返國後罕見公開道歉有關。

公司提出，維持現行的「超額利潤獎勵制度」，但允許績效獎金總額以營業利益的10%作為計算基礎。公司也提議引進特別補償制度，稱這將建立更具彈性的獎勵架構。

相較之下，工會要求發放固定績效獎金，金額相當於半導體部門營業利益的15%，並要求取消發放上限。

據一名產業消息人士透露，在政府調解談判期間，雙方已就取消相當於年薪50%的獎金上限取得共識。

不過，雙方仍卡在兩項問題：第一，獎金應如何分配給虧損事業部門；第二，相關協議是否應正式制度化。

南韓政府內部愈來愈擔心，若工會罷工延長，可能衝擊南韓以出口為主的經濟。半導體出口約占南韓整體出口的35%。

依賴南韓半導體供應鏈的全球企業，也對潛在供應中斷表達關切。

總結勞資雙方爭議的癥結點。一、三星願意擴大獎金，但不願打破「有獲利才有高額獎金」原則。公司可接受用營業利益10%計算績效獎金總額，也同意引進特別補償制度；但反對虧損事業部門也拿到高額補償。這就是公司口中的「經營基本原則」。

二、工會要的是更固定、更高比例、更少上限的分配制度。工會主張半導體部門營業利益的15%應作為固定績效獎金，並要求取消發放上限。雙方已接近同意取消「年薪50%」上限，但對分配範圍仍談不攏。

三、真正卡關在兩個字：制度。若只是一次性加碼，三星還有彈性；但工會希望把規則正式制度化。對公司來說，這會把AI半導體景氣紅利變成長期薪酬義務，未來景氣反轉或部分部門虧損時，管理層空間會被壓縮。

簡言之，這場爭議的核心，是三星AI半導體獲利大增後，工會要求把紅利變成固定、制度化、跨部門共享的獎金；公司則堅持獎金必須跟部門獲利掛鉤，不能讓虧損部門也享有高額分配。