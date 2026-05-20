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紐約藝術拍賣市場回溫 頻現天價落槌

中央社／ 紐約19日綜合外電報導

美國藝術家波拉克和羅馬尼亞雕塑家布朗庫西等人作品創下破紀錄成交價，紐約春季拍賣氣勢如虹，印證自去年底開始的趨勢：天價成交熱潮回歸。

根據法新社資料庫，今年5月紐約已有12件作品以超過3000萬美元拍出，其中兩件更突破1億美元大關。

法新社報導，這扭轉去年前拍賣市場低迷的局面，專家認為當時受到全球經濟不確定性以及市場上缺乏高價值藝術品影響。

藝術市場資訊公司Artprice創辦人鄂爾曼（ThierryEhrmann）告訴法新社：「我們確實處於趨勢逆轉。」

波拉克（Jackson Pollock）的「7A號，1948」（Number 7A, 1948）昨天在紐約佳士得（Christie's）拍賣會上以1億8120萬美元落槌，這幅寬超過3公尺、以黑色顏料滴灑與紅色點綴的大型畫作成為拍賣史上成交價第4高的作品。

波拉克作品先前的拍賣紀錄為2021年的6120萬美元。

羅馬尼亞裔法國籍藝術家布朗庫西（ConstantinBrancusi）的青銅頭像「達那伊德」（Danaide）也拍出1億760萬美元，刷新2018年7120萬美元的個人紀錄，也創下拍賣史上第2高價的雕塑紀錄。

美國畫家尼爾（Alice Neel）的「母與子（南西與奧莉薇亞）」（Mother and Child (Nancy and Olivia)）昨天在佳士得拍出570萬美元，創下個人新高紀錄。

目前拍賣史上成交價最高的畫作仍是據信出自達文西（Leonardo da Vinci）之手的「救世主」（SalvatorMundi），於2017年以4億5000萬美元成交。

市場分析師指出，這波拍賣熱潮中許多作品來自知名私人收藏，且多以整批釋出，更能吸引大型收藏家目光。

鄂爾曼表示，買家族群也出現變化。他說，「這已不再只是極富階層的市場」，約35歲的年輕買家開始參與拍賣，許多來自科技產業與全球南方國家。

鄂爾曼還說，女性買家增加，這可能有利於女性藝術家的市場表現。

羅馬尼亞 紐約 美國

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