快訊

政院拍板2949億軍購特別預算 115年先編88億財源由舉債支應

曾說沈伯洋不可能參選！2名嘴認輸發千份雞排、百杯珍奶 領取時地曝光

超越日本！外媒如何看台灣作家勇奪國際布克獎

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合國調降今年全球經濟成長預測 估降至2020年來最慢

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
聯合國19日調降今年的全球經濟成長率預測，降至2020年以來最低。法新社
聯合國19日調降今年的全球經濟成長率預測，降至2020年以來最低。法新社

聯合國19日調降今年的全球經濟成長率預測，降至2020年以來最低，並警告若荷莫茲海峽持續關閉，成長率可能會再降低。

聯合國公布「截至2026年中的世界經濟情勢與展望」報告，調降2026年全球經濟成長率預測到2.5%，低於1月時預測的2.7%，也是2020年新冠疫情以來最低，明年成長率預測也調降0.1個百分點到2.8%。

報告推估，全球20%的石油與天然氣供應通常會透過荷莫茲海峽運輸，形容當前的能源干擾規模是「現代史上數一數二大」，「成本上漲正在侵蝕一般家庭的購買力，壓縮企業利潤，同時不確定性升高正抑制企業信心與投資」。聯合國

以個別國家來看，美國今年成長率預估維持在2%，歐元區遭下調0.2個百分點到0.9%，日本調降0.1個百分點至0.8%，中國大陸保持不變於4.6%。

聯合國的最新預測，為假設國際油價將在今年上半年都高於每桶100美元，下半年朝每桶80美元價位下跌，明年再進一步下跌。

然而，報告指出，在「較不利情境」下，中東衝突可能推升國際油價漲破150美元，於今年底前跌到100美元，今年的全球經濟成長率可能再降至2.1%。

聯合國也調高今年的全球通膨率預測到3.9%，高於1月預估的3.1%，多數升幅都來自開發中經濟體，預料平均通膨率為5.2%，遠高於1月預期的3.9%。

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）19日也發布「2026年貿易與開發前景」報告，預期今年全球經濟成長將成長2.6%，與去年12月的預測值相同，但低於去年的2.9%，也是2020年來最低，主因為油價上漲、運輸受擾、市場波動及投資需求減弱。

UNCTAD指出，開發中國家預料將面臨最沉重的壓力，包括燃料、糧食及肥料價格上漲、貨幣貶值及金融情勢趨緊。

UNCTAD也預期，今年全球貨物貿易成長將急遽放緩到1.5%-2.5%，遠低於去年的4.7%。

聯合國 美國 荷莫茲海峽

延伸閱讀

歸咎中東危機 聯合國下修全球2026年成長預測至2.5%

全球公債殖利率飆 恐撼動亞股 AI 行情

伊朗戰爭衝擊全球企業 路透：至少損失250億美元

全球通膨與公債殖利率看升 威脅股市「AI行情」 恐加劇回檔風險

相關新聞

三星電子近4.8萬名員工明起發動大罷工 韓股、三星股價應聲重挫

三星電子的最大工會20日表示，近4.8萬名三星員工將從21日起發動為期18天的罷工，指稱管理階層已經拒絕政府調停的提案，「工會將如期在明天推動依法排程的大罷工」。

輝達股息太寒酸？投資人喊提高配息 市場緊盯黃仁勳資金布局

AI晶片巨擘輝達（Nvidia）即將公布財報之際，市場開始討論：這家現金滿手的公司是否會提高股息、擴大庫藏股，進一步回饋股東，為股價增添動能？

聯合國調降今年全球經濟成長預測 估降至2020年來最慢

聯合國19日調降今年的全球經濟成長率預測，降至2020年以來最低，並警告若荷莫茲海峽持續關閉，成長率可能會再降低。

晶片股人人有 半導體漲不動了？美銀調查點出市場風險

美國銀行（BofA）最新發布的全球基金經理人調查顯示，「做多全球半導體股」已成市場最擁擠交易。將近四分之三受訪者押注晶片股，比率高於視通膨為主要市場風險者。隨著美債殖利率與油價同步攀升，部分投資人開始擔心，這筆熱門交易恐怕太擠了。

談判破裂！韓聯社：三星電子工會宣布21日全面罷工

南韓韓聯社與中央日報報導，三星電子工會宣布，工會已同意調解方案，但資方拒絕接受，因此調解結束，「明天全面罷工」

Google智慧眼鏡來了！訂咖啡導航全靠Gemini說給你聽 動嘴就能改照片

Google在十多年前推出智慧眼鏡鎩羽而歸後，現在重返戰局，周二公開展示首款以「音訊」功能為主的智慧眼鏡，試圖在Meta已掀起熱潮的穿戴市場中分一杯羹。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。