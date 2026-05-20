川普發文前油市湧8億美元可疑交易 美CFTC調查

3月23日早上，在美國總統川普於社群媒體宣布將推遲對德黑蘭能源基礎設施的攻擊前幾分鐘，市場在非交易時段出現一波交易潮。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，短短幾分鐘內，美國與國際原油期貨交易金額達超過8億美元。

隨著川普改變心意，美國油價重挫多達13%，而抓準時機押對方向的交易員因此獲利。根據「華爾街日報」取得的交易紀錄，經成交量調整後的平均價格計算，當天至少有5家公司靠著買賣原油期貨，各自獲利超過500萬美元。

美國商品期貨交易委員會（U.S. Commodity FuturesTrading Commission, CFTC）現在正在審查這波交易量激增情況。知情人士表示，負責監管期貨市場的CFTC正在試圖判斷，是否有內線人士事先知道川普3月23日的貼文內容，並利用這項消息進行交易，或將消息洩漏給有能力操作的人。

根據華爾街日報取得的文件與消息人士說法，CFTC這次調查至少關注3家公司。文件顯示，總部設於倫敦的投資公司Qube Research & Technologies靠著那些交易獲利約500萬美元；Forza Fund Ltd賺進約1000萬美元。法國道達爾能源集團（TotalEnergies）旗下的交易部門Totsa獲利約20萬美元。

這些公司尚未遭控有任何不當行為，目前還無法判定CFTC為什麼關注這幾家公司。調查人員正在深入市場中一個晦澀難懂、運作極為隱密且往往由演算法主導的領域，任何一筆交易的動機都可能難以判斷，運氣與技巧之間的界線也非常模糊。

了解調查內情的消息人士說，CFTC聯絡過的一些公司將他們的交易決策歸因於川普在真實社群（TruthSocial）發文前約15分鐘出現的一則新聞標題。當時，新聞網站Semafor於早上6時50分發出的標題為「儘管攻擊仍持續，白宮著眼於退出伊朗戰爭」，並附上一篇111字的文章。

消息人士表示，CFTC的調查仍在進行中。

Qube營運長布朗（Stuart Brown）在電子郵件中寫道，Qube的「投資決策是由模型主導，持續參考各種不同的數據來源，而非受特定地緣政治評論、消息或結果驅動而進行方向性交易」。他不願對任何監管調查發表進一步評論。

道達爾能源集團在電子郵件中說，公司「不知道CFTC對Totsa原油交易活動的任何調查。Totsa堅定遵守所有適用的市場規範，執行嚴格的市場合規計畫，並針對任何不當行為採取零容忍政策」。與ForzaFund Ltd有關的中國公司乾象投資（Metabit Trading）代表說，尚未收到CFTC的聯繫。

3月23日事件並非單一事件。知情人士表示，CFTC正在調查4月與5月多起與伊朗相關公告有關的可疑交易。根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data），5月6日，在一篇有關結束伊朗戰事談判的報導發出前，市場也曾出現交易量激增情況，約一個小時內，有約7億美元的原油期貨易手。