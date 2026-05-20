川普施壓下 歐盟同意執行與美貿易協議

歐洲議會議員和歐洲聯盟（EU）會員國今天凌晨達成共識，將執行歐盟與美國近一年前達成的貿易協議。美國總統川普已警告，若歐盟未在7月4日前完成程序，將面臨新的關稅。

法新社報導，歐盟去年7月與華府達成協議，將美國對多數歐盟商品課徵的關稅訂在15%，但令川普失望的是歐盟迄今未履行承諾，以取消對多數美國商品關稅作為回報。

歐洲議會與歐盟會員國代表協商至深夜，最終在凌晨宣布達成這項來之不易的共識往前邁進。

歐盟輪值主席國賽普勒斯能源、商業暨工業部長達米亞諾斯（Michael Damianos）在聲明中表示：「歐盟今天履行承諾。」他說：「維持穩定、可預期且平衡的跨大西洋夥伴關係符合雙方利益。」

這項共識使得歐盟有望趕上川普設定的期限，批准去年川普與歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）在蘇格蘭登拜里（Turnberry）達成的協議，期盼為持續一年多的跨大西洋貿易戰翻頁。

若未能如期完成協議程序，川普已警告，歐盟必須準備面對「高得多」的關稅，並矢言將歐洲汽車及卡車關稅從15%調升至25%。