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晶片股人人有 半導體漲不動了？美銀調查點出市場風險

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI晶片股成市場最擁擠交易，美銀調查警告，半導體漲勢已開始出現裂痕。示意圖。路透
AI晶片股成市場最擁擠交易，美銀調查警告，半導體漲勢已開始出現裂痕。示意圖。路透

美國銀行（BofA）最新發布的全球基金經理人調查顯示，「做多全球半導體股」已成市場最擁擠交易。將近四分之三受訪者押注晶片股，比率高於視通膨為主要市場風險者。隨著美債殖利率與油價同步攀升，部分投資人開始擔心，這筆熱門交易恐怕太擠了。

這份調查追蹤200位全球基金經理人，合計管理的資產超過5,000億美元。報告顯示，基金經理人大舉提高股票配置，現金水位則降至低點，反映市場風險偏好仍高。但市場情緒也愈來愈脆弱。

市場目前押注的熱門AI與半導體交易，建立在多項樂觀假設之上，包括伊朗戰事迅速結束、荷莫茲海峽恢復通航，以及聯準會未來12個月內降息。

調查顯示，約34%受訪者認為，市場最大的尾部風險是信用事件，而AI投資熱潮與超大規模雲端運算業者，可能成為信用風險的來源。

自3月底低點以來，標普500指數已上漲約13%，其中近三分之二的漲幅來自大型科技股。費城半導體指數同期更暴漲近50%。

但裂痕已經出現。費半連續三個交易日下跌，較上周歷史高點回檔近10%。英特爾（Intel）近一周重挫約15%，美光（Micron Technology）過去三個交易日的跌幅也相近。

股市的壓力也來自債市與油價。美國30年期公債殖利率周二升破5.17%，為2007年以來最高；10年期公債殖利率也超過4.65%。國際油價則維持在每桶110美元以上，加深市場對通膨與高利率環境延續的擔憂。

美銀在另一份報告指出，VanEck Semiconductor ETF目前已進入「極端超買」區域，短線可能出現回檔訊號。

市場接下來的焦點，將是輝達（Nvidia）周三公布的財報。除了AI需求展望，華爾街也關注輝達是否會對近期過熱的記憶體與CPU市場發出警訊。

半導體 聯準會 費城半導體

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