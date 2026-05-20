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三星電子近4.8萬名員工明起發動大罷工 韓股、三星股價應聲重挫
三星電子的最大工會20日表示，近4.8萬名三星員工將從21日起發動為期18天的罷工，指稱管理階層已經拒絕政府調停的提案，「工會將如期在明天推動依法排程的大罷工」。
在當局調停下，三星電子勞資雙方20日繼續會談，但三星工會的聲明似乎顯示談判再度破局。首爾Kospi指數20日盤中應聲下跌2.1%，三星電子股價也重挫2.7%。SK海力士則上漲2%。
南韓政府愈來愈擔心若這場罷工拉長，可能傷害出口導向的經濟。南韓法院先前已下令，要求這場罷工不能干預安全保護或阻礙工作，以免傷及設施。
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