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俄羅斯視中亞為後院 不滿美歐插手稀土關鍵礦產

中央社／ 東京20日綜合外電報導

俄羅斯外交部副部長格魯金（Mikhail Galuzin）在接受「消息報」（Izvestia）今天刊出的採訪時表示，美國與歐盟積極染指中亞稀土及關鍵礦產，俄羅斯對此感到憂心。

路透社報導，美國和歐盟在內的七大工業國集團（G7）為擺脫對中國依賴，一直在探索替代市場及支援方案。中國主導的稀土供應鏈對電動車、再生能源及國防系統等科技產業至關重要。

俄羅斯將資源豐富的中亞國家，包括哈薩克（Kazakhstan）、吉爾吉斯（Kyrgyzstan）、塔吉克（Tajikistan）、土庫曼（Turkmenistan）和烏茲別克（Uzbekistan）視為勢力範圍，中國也日益加強對此區域的注意。

格魯金在專訪中表示：「我們對華盛頓大力推動關鍵礦產及稀土金屬協議感到憂心。」

「這不僅僅是經濟競爭，更是企圖排擠俄羅斯，在我們邊境附近建立一套由西方掌控的基礎設施。」

美國總統川普去年11月接待中亞5國領袖時，將關鍵礦產列為核心要務，強調美國致力透過新的全球協議，擴大並確保其供應鏈安全。

川普當時表示：「我們政策的關鍵項目之一就是關鍵礦物。近幾週來，我的政府已透過與世界各地的盟友和友人達成協議，擴大我們的關鍵礦物供應鏈，從而強化美國的經濟安全。」

俄羅斯 稀土 土庫曼

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