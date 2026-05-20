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G7財長籲因應全球經濟失衡 部分矛頭指向中國

中央社／ 巴黎19日綜合外電報導

七大工業國集團（G7）財長今天表示，在全球經濟碎片化情勢下，當前貿易失衡情況已無以為繼。美財長貝森特主張，各國應進一步加強貿易保護措施，以抵擋中國廉價商品湧入。

G7財長及央行總裁在法國巴黎（Paris）展開第2天會議。貝森特（Scott Bessent）接受路透社專訪時表示，他曾提醒歐洲同僚採取更多貿易保護措施，防堵中國內需疲軟、產能過剩之下的出口激增。

他會後受訪時對路透社說，「不幸的是，我說對了」，而且「中國猛踩油門，加速擴大製造」。

他補充，隨著中國內需低迷拖累經濟成長，導致更多商品轉向出口市場。

日本財務大臣片山皋月同樣將大部分全球貿易失衡問題歸因於中國。

片山表示：「各國普遍認為，中國存在產業政策等問題以及扭曲、非市場的行為，且似乎無意自行糾正這些不平衡現象。」她並補充，這將使G7各國領袖在今年6月在法國艾維安巴恩（Evian-les-Bains）舉行峰會時，面臨必須達成具體行動共識的壓力。

不過，本屆G7輪值主席國法國的財長勒斯鳩（Roland Lescure）則提出較為平衡的看法。他認為美國過度消費、歐洲投資不足，加上中國生產過剩，都是造成全球失衡的重要因素。

他指出，這些現象加劇貿易摩擦，也使金融市場面臨動盪風險。

勒斯鳩在會後對媒體表示：「我們一致認為，這樣的失衡狀態無法持續。」他呼籲國際貨幣基金（IMF）強化監測分析工作，並承諾將持續討論。

他也透露，財長們會中討論了稀土及關鍵礦物供應多元化的議題。

勒斯鳩說，G7成員國同意，各國施政應納入提升投資、加強生產力及削減扭曲市場政策等規劃。

他援引中國巨額出口順差為全球失衡問題的一環，然而，在中國為成員國之一的20國集團（G20）之間，目前相關討論的進展有限。

G7 貝森特 巴黎

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