歸咎中東危機 聯合國下修全球2026年成長預測至2.5%

聯合國今天下修全球經濟成長預測，指中東危機重新引發通貨膨脹壓力，並加劇全球經濟不確定性。

聯合國發布新聞稿，摘要說明其「世界經濟形勢與展望」（World Economic Situation and Prospects）年中報告的更新內容，以下為摘要內容：

● 全球2026年GDP成長率預估為2.5%，低於2025年預計的3.0%，也較今年1月的預測值低0.2個百分點，並遠低於疫情前的成長水準。

● 2027年預計將小幅回升至2.8%。

● 穩健的勞動市場、具韌性的消費需求及人工智慧（AI）推動的貿易與投資，預計將提供支撐。但這次下修成長預測凸顯全球原本疲弱的經濟展望進一步惡化。

● 能源價格飆升雖然為能源企業帶來意外獲利，但也加劇家庭與企業成本壓力。

● 在已開發經濟體中，通膨率預估將從2025年的2.6%攀升至2026年的2.9%；開發中國家則將從4.2%升高至5.2%。

● 肥料供應受到干擾，導致成本增加，可能導致農作物產量降低並進一步推升食品價格。

● 全球金融市場仍展現韌性，但通膨預期已推高短期債券殖利率。

● 受創最嚴重的是西亞地區，經濟成長率預估從3.6%大幅下滑至1.4%，原因是基礎建設、貿易及觀光業遭受嚴重破壞。

各主要地區與國家展望如下：

● 美國經濟預計相對具有韌性，2026年成長率預估為2.0%，與2025年大致持平，主要受強勁家庭消費與科技投資支撐。

● 歐洲受衝擊較大，對進口能源的依賴使家庭與企業承受較大壓力。歐洲聯盟（EU）經濟成長率預估將從1.5%減緩至1.1%，英國從1.4%降至0.7%。

● 中國因多元化能源結構、龐大戰略儲備與政策支持形成緩衝，經濟成長率預估從5.0%減緩至4.6%。

● 印度經濟仍預計成長6.4%，但低於先前的7.5%。

● 非洲平均經濟成長率預估將小幅減緩，從4.2%降至3.9%。