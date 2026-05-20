30年期美公債殖利率突破5.19% 金融危機前以來新高

美國財經媒體CNBC今天報導，因投資人擔心通貨膨脹再度升溫，持續拋售債券，美國公債殖利率今天走升，30年期美國公債殖利率攀升至近19年以來最高水準。

30年期美國公債殖利率上漲逾3個基點，報5.183%，盤中一度觸及5.197%，創下2007年7月以來最高水準。

房貸、車貸及信用卡債務的基準利率－10年期美國公債殖利率上升4個基點至4.667%，盤中上升至4.687%，為2025年1月以來最高；通常反映市場對聯邦準備理事會（Fed）短期利率政策預期的2年期美國公債殖利率上漲3個基點至4.12%。

1個基點等於0.01%，而債券殖利率與價格呈反向變動。

上週一連串報告顯示，由於美伊衝突導致油價上漲推高成本，通膨壓力可能再次升高，令固定收益市場投資人感到不安，也讓交易員開始押注聯準會下一步可能不是降息，而是升息。

摩根士丹利財富管理（Morgan Stanley WealthManagement）資深副總拉坎普（Jim Lacamp）在CNBC節目「華爾街直播室」（Squawk on the Street）表示：「這是一個真正的問題。年初時，大家都預期利率會下降，那是多頭市場的重要理由之一。現在看起來，我們可能會看到升息。」

BMO資本市場公司（BMO Capital Market）美國利率部門主管林金（Ian Lyngen）指出，如果未來幾週30年期美國公債殖利率升至5.25%，股市估值可能會出現「更持久的回調」。

美國銀行（Bank of America）今天公布一項調查顯示，62%的全球基金經理人預期30年期美國公債殖利率將攀升至6%，這將是1999年底以來最高水準，比目前水準高約85個基點。僅有20%受訪者預期30年期美債殖利率會維持在4%。

英國與德國長天期公債殖利率今天也處於高點，德國30年期公債殖利率報3.684%，英國30年期公債殖利率上升不到1個基點至5.773%。

此外，日本30年期公債殖利率本週也創下歷史新高。