快訊

林俊傑帶媽媽赴美女友畢典！「男友視角」放閃七七破分手謠言

台灣第1人！楊双子「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎：生為台灣人是我的幸運

梅雨最快這時開始 專家憂颱風攪局：時間就會比較延後

聽新聞
0:00 / 0:00

北約態度變了？若荷莫茲海峽7月仍未重開 考慮出手護航商船

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
北約傳出正在討論，若荷莫茲海峽到7月仍未重開，可能協助商船通過海峽。路透
北約傳出正在討論，若荷莫茲海峽到7月仍未重開，可能協助商船通過海峽。路透

北約一名高階官員透露，北約正在討論如果荷莫茲海峽到7月初仍未重開就採取行動協助船隻通過的可能性。

北約國家一位外交官表示，這項構想獲得部分北約成員國的支持，但尚未取得所需的一致同意。上述兩名官員均要求匿名。北約將於7月7日至8日在安卡拉舉行領袖峰會。

北約歐洲盟軍最高司令Alexus Grynkewich周二在記者會上被問及相關可能性時表示：「首先需要政治層面的方向，之後才會有正式規劃。我是否在考慮這件事？當然。」

這項舉措將意味北約轉變對伊朗戰爭的整體策略。迄今為止，北約盟國一直堅持，只有在戰事結束後，並能組建一個包含多個非北約國家的廣泛聯盟時，才會介入荷莫茲海峽事務。

但隨著海峽關閉推高能源價格、拖累經濟成長預期，各國正面臨日益嚴峻的經濟壓力。

目前還不清楚北約國家將如何確保商業船隻通過荷莫茲海峽。美國近期曾嘗試類似行動，但儘管擁有強大的軍事能力，相關行動仍在啟動數日後喊停。

北約發言人未立即回應置評請求。

荷莫茲海峽 北約 海峽

延伸閱讀

伊朗揚言收荷莫茲海峽海纜費 斷網風險成新戰略手段

荷莫茲海峽陷僵局…路透：美伊互不讓步 恐爆發新一輪衝突

歐洲想走荷莫茲 伊朗官媒：已有國家來談通行協議

伊朗允更多船隻通過 荷莫茲海峽油輪通行量略升

相關新聞

北約態度變了？若荷莫茲海峽7月仍未重開 考慮出手護航商船

北約一名高階官員透露，北約正在討論如果荷莫茲海峽到7月初仍未重開就採取行動協助船隻通過的可能性。

股價暴跌、婚姻瀕危 Netflix創辦人海斯汀：2個改變，挽救事業與家庭

Netflix即將告別海斯汀時代。這位傳奇創辦人在打造3800億美元帝國的過程中，曾面臨股價暴跌與婚姻觸礁。他是怎麼谷底翻身的？

台積電ADR收跌 日月光跌逾2% 聯電、中華電強勁上漲

台股ADR周二（19日）漲跌互見 ，台積電ADR收盤下跌0.84%，報每股392.61 美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,486.16元，較台北交易股票溢價率12.75%。

美股收盤／標普500那指連三黑 輝達財報前承壓 費半漲跌拉鋸後收平

美股三大指數周二（19日）收低，其中標普500和那斯達克指數連續第三個交易日下跌，因油價維持高檔，投資人擔憂美伊未能達成實質停火協議，通膨疑慮升溫，美國10年期公債殖利率升至一年多高點。半導體股回吐盤中漲幅，輝達在周三公布財報前下跌。

印度 央行盈餘移轉政府 估達312億美元新高

經濟學者預估印度央行本周將移轉近3兆盧比（312億美元）盈餘給政府，創新高，而且也超過上年度的2.7兆盧比，在伊朗戰爭引發油價居高不下之際，挹注政府財政所需。

日首季 GDP 增2.1% 超預期 油價變數尚未反映

官方初步數據顯示，日本今年1-3月期間經濟成長2.1%，遠優於市場預期，為日本銀行（央行）繼續升息提供更充分基礎；但這項數據尚未反映中東戰爭帶來的油價影響，前景仍有高度的不確定性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。