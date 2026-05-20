北約態度變了？若荷莫茲海峽7月仍未重開 考慮出手護航商船

北約一名高階官員透露，北約正在討論如果荷莫茲海峽到7月初仍未重開就採取行動協助船隻通過的可能性。

北約國家一位外交官表示，這項構想獲得部分北約成員國的支持，但尚未取得所需的一致同意。上述兩名官員均要求匿名。北約將於7月7日至8日在安卡拉舉行領袖峰會。

北約歐洲盟軍最高司令Alexus Grynkewich周二在記者會上被問及相關可能性時表示：「首先需要政治層面的方向，之後才會有正式規劃。我是否在考慮這件事？當然。」

這項舉措將意味北約轉變對伊朗戰爭的整體策略。迄今為止，北約盟國一直堅持，只有在戰事結束後，並能組建一個包含多個非北約國家的廣泛聯盟時，才會介入荷莫茲海峽事務。

但隨著海峽關閉推高能源價格、拖累經濟成長預期，各國正面臨日益嚴峻的經濟壓力。

目前還不清楚北約國家將如何確保商業船隻通過荷莫茲海峽。美國近期曾嘗試類似行動，但儘管擁有強大的軍事能力，相關行動仍在啟動數日後喊停。

北約發言人未立即回應置評請求。