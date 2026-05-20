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台積電ADR收跌 日月光跌逾2% 聯電、中華電強勁上漲
台股ADR周二（19日）漲跌互見 ，台積電ADR收盤下跌0.84%，報每股392.61 美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,486.16元，較台北交易股票溢價率12.75%。
日月光ADR跌逾2%，中華電信大漲超過3%，聯電漲幅超過2%。
道瓊工業指數19日收盤下跌322.24點，跌幅0.65%，至49,363.88點；標普500指數跌49.44點，跌幅0.67%，至7,353.61點；那斯達克指數下跌220.02點，跌幅0.84%，至25,870.71點。
費城半導體指數基收盤微漲2.98，漲幅0.026%，報11,305.50點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 489.02 -2.40 472.00 3.61
中華電 CHT 142.64 +3.49 142.50 0.10
台積電 TSM 2,486.16 -0.84 2,205.00 12.75
聯電 UMC 111.32 +2.69 113.00 -1.48
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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