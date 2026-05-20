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市場憂中東戰事恐使通膨維持高檔 美股多收黑
中東戰事推升能源價格飆漲，使外界擔心通膨恐位居高檔一段時間，從而引發美國公債拋售潮，與價格走勢呈反比的30年期公債殖利率一度攀升至5.19%，美股主要指數今天多收黑。
道瓊工業指數下跌322.24點或0.65%，收報49363.88點。
標普500指數下挫49.44點或0.67%，收在7353.61點。
那斯達克指數滑落220.02點或0.84%，收25870.71點。
費城半導體指數微幅上揚2.98點或0.03%，收11305.50點。
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