市場憂中東戰事恐使通膨維持高檔 美股多收黑

印度正在鄰近麻六甲海峽的大尼科巴島（Great Nicobar），推動一項價值約100億美元的開發計畫，這項基建工程被視為新德里當局在印太地區強化海權與貿易布局的重要一步，以因應中國在此地區的迅速擴張。

2026-05-20 00:10