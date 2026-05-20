聽新聞
0:00 / 0:00

防中國廉價品傾銷 歐洲議會通過鋼品關稅大漲至50%

中央社／ 史特拉斯堡19日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）為保護受困的歐洲鋼鐵業免於中國廉價出口品打擊，提議將進口鋼品關稅倍增至50%，並將免關稅配額大砍47%，今天獲得歐洲議會以606票對16票最終通過。

法新社報導，歐盟的策略呼應美國總統川普（Donald Trump）的做法，他為了防止廉價的中國金屬傾銷美國，也課徵50%關稅。

歐洲議會（European Parliament）通過的新措施源自歐盟執行委員會（European Commission）去年做出的提議，其中將進口鋼品每年免關稅配額減至1830萬公噸，也就是2013年歐盟進口量。因為執委會發現，當年過後市場因為生產過剩變得失衡。

而鋼鐵生產過剩，主要歸咎於中國大規模補貼本土業者。如今全球鋼品一半以上是中國製。

推動措施的歐洲議會議員卡爾斯布羅（KarinKarlsbro）表示：「歐洲需要有強大及具競爭力的鋼鐵產業，而這樣的產業有必要以貿易、創新及公平競爭為基礎。我們務必要對抗全球產能過剩對貿易造成的負面影響。」

這些措施尚待歐盟各成員國最終通過才會成為法律，其後將在7月1日生效。

另一方面，歐盟也不斷呼籲美國調降對其鋼品課徵的關稅。

歐洲 歐洲議會 關稅

延伸閱讀

美歐貿易協議卡關 川普：若7月4日未完成程序將「重稅伺候」

歐企採購新規 暗防紅鏈

餐桌上的政治學／法國鵝肝來自匈牙利？從法餐經典看歐盟內部矛盾

解鎖地圖外的國度／匈牙利變天的未竟之路 馬札爾能走多遠？

相關新聞

Apple Intelligence大升級 旁白、字幕、語音控制全面進化

蘋果公司（Apple）今天預告一系列結合個人智慧系統Apple Intelligence的輔助使用功能更新，為「旁白」、...

美股早盤／晶片股賣壓持續 美債殖利率創高、四大指數盡墨

美股19日早盤四大指數全面下跌，費半指數更暴跌2%，晶片股持續遭拋售。川普取消原定對伊朗攻擊後，交易員也持續關注油市動向；此外，美債殖利率持續走高，30年期殖利率站上近20年來最高，顯示通膨憂慮加深。

台積電才喊貴…ASML估High NA EUV製晶片數月內問世

世界頂尖半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）執行長福克今天說，預期幾個月內可看到使用其新一代微影設備高數值孔徑（Hi...

30年美債殖利率失控？花旗喊出5.5%新目標 市場轉向看空債市

花旗集團表示，由於通膨憂慮已蔓延至整個市場，債券市場正將美國30年期公債殖利率的新目標鎖定在5.5%。美國銀行（BofA）的最新調查更顯示，若美債大幅波動，基金經理人預期30年期殖利率可能升至6%以上。

普亭訪中前夕俄盧布大漲 兌人民幣升值至3年多新高

近來漲勢強勁的俄羅斯貨幣盧布，今天兌人民幣匯價升值至2023年2月以來最高點。人民幣是俄國交易最活絡外幣，而俄國總統普亭...

買台灣Foodpanda受阻 如今成其德國母公司最大股東…Uber打什麼算盤？

優步（Uber）已成為台灣foodpanda外送業務的德國母公司Delivery Hero最大股東，並有可能在未來全面收購Delivery Hero。台灣公平會曾在2024年底以可能限制競爭為由，否決Uber旗下Uber Eats申請併購Foodpanda台灣業務，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。