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全球公債殖利率飆 恐撼動亞股 AI 行情

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

由於荷莫茲海峽持續實質封閉，布蘭特油價盤旋於每桶100美元上下，加劇通膨壓力，30年期美債殖利率衝上近20年高點。分析師警告，全球公債殖利率可能續漲，引發股市回檔修正，並威脅近來受惠於「人工智慧（AI）行情」的亞股漲勢。

美國10年期公債殖利率19日盤中漲3個基點至4.62%，30年期公債殖利率盤旋在5.177%水準，是2007年來高點，德國與日本公債殖利率也都走揚。

彭博資訊經濟學家指出，除了國際油價，供應鏈壓力也正拉高通膨，預期全球通膨率今年將升破4%，達到4.2%的高峰，先進經濟體通膨率高點可能在3.4%，不含中國大陸的新興經濟體通膨率將跳升到7.6%。

全球公債殖利率近來都已暴漲，反映伊朗戰爭推升能源價格，可能加重通膨壓力，並促使美國Fed等各國央行考慮升息，而美國預算赤字憂慮升高及美國經濟仍顯露保持強韌跡象，經濟成長與通膨都可能升溫，更推升美國長債殖利率。

巴克萊分析師團隊預期，若Fed長期維持基準利率不變，提高市場對中性利率的預估值，美國30年期公債殖利率可能觸及5.5%，為2004年來最高水準。

債券殖利率上漲將增添企業融資成本，促使一些大型投資機構懷疑仰仗「AI行情」的股市漲勢，能否繼續無視這些風險。

公債 殖利率 荷莫茲海峽

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