Google、黑石攻 AI 商機 合設雲端公司 推動自研晶片商業化

Alphabet旗下Google和資產管理巨擘黑石集團（Blackstone）18日宣布，將合資成立一家人工智慧（AI）雲端公司，致力於推動Google自研晶片的商業化，為各大企業提供輝達以外的算力選擇。

這家新公司將由黑石出資50億美元作為股本；Google則提供自研的張量處理器（TPU）等晶片，以及相關軟體與服務，Google資深主管史洛斯（Benjamin Treynor Sloss）將出任執行長。

新公司目標是在2027年，啟用500MW（千瓩）的算力基礎設施容量，之後也將大幅擴充容量。知情人士表示，兩間公司已鎖定可能納入這項合資計畫的資料中心，其中部分仍在興建中。

這項合資計畫是Google迄今為止對外銷售自研晶片並實現商業化變現的最大一次嘗試，預料將加劇與AI運算市場霸主輝達之間的競爭。Google的TPU長期被視為該公司對抗輝達GPU的關鍵武器，儘管Google仍在雲端架構中使用輝達GPU，但一直試圖透過開發自研TPU，降低對輝達依賴。

雙方成立這家新公司之際，正值AI模型訓練與推論所需算力達到前所未有水準。市場研究公司Rittenhouse Research指出，CoreWeave在內的多數新雲端供應商，目前多都採用輝達硬體，這也為Google的TPU替代方案，創造了切入的機會。

Google前主管德魯表示，Google與黑石合作，反映AI基建市場出現重大轉變，不僅超大規模雲端業者開始將自研晶片商業化，AI基建專案也有愈來愈多民間資金投入。

Google與黑石宣布合作的同時，美國社會對AI觀感卻迅速惡化。美媒報導指出，Google前執行長施密特日前在亞利桑那大學畢業典禮上致詞，稱AI帶來的技術變革巨大，引起台下此起彼落的噓聲。