印度擴海權 重啟大尼科巴島「大開發」計畫 興建港口、機場

印度正在鄰近麻六甲海峽的大尼科巴島（Great Nicobar），推動一項價值約100億美元的開發計畫，這項基建工程被視為新德里當局在印太地區強化海權與貿易布局的重要一步，以因應中國在此地區的迅速擴張。

印度總理莫迪領導的印度人民黨，日前在地方選舉取得壓倒性勝利，之後多次在社群媒體貼文，強調「大尼科巴計畫」的重要性，並宣稱這不僅是基礎建設，更攸關印度未來的能源安全、全球貿易控制能力以及長期戰略韌性。

根據規劃，印度將在大尼科巴興建大型國際貨櫃轉運港、軍民兩用國際機場、發電系統，以及一座可容納65萬人的新市鎮。第一階段計畫去年已啟動，核心工程之一是加拉西亞灣（Galathea Bay）轉運港，預估投資超過50億美元。印度希望打造自家的國際航運樞紐，以減少長期依賴新加坡與斯里蘭卡可倫坡港的現況。

大尼科巴島位於安達曼—尼科巴群島南端，距離麻六甲海峽僅74公里。麻六甲海峽連接印度洋與南海，每年承載全球約三分之一海上貿易，包括中國、日本、南韓等東亞經濟體大量石油與天然氣進口，都須通過這條狹窄水道。

尤其是中國約有75%至80%石油進口仰賴這條海峽，被北京視為重要能源生命線，也被視為全球最敏感的地緣政治熱點之一。

近年隨著美中戰略競爭升溫，印度洋與南海的海權角力也持續加劇。中國透過「一帶一路」，持續擴大在印度洋周邊港口與基礎建設的投資，試圖在印度周邊形成一張海上包圍網。

在這種背景下，印度重啟了30年來進展甚緩的大尼科巴開發案，希望利用其靠近麻六甲海峽的地理位置，建立前沿海軍與後勤基地，以提升對東印度洋航道的監控能力，並增強快速反應危機的能力。

除了軍事層面，大尼科巴計畫也與全球供應鏈重組有關。在新冠疫情與地緣政治衝突後，各國日益重視航運安全與物流自主能力，印度希望透過新的深水港與物流中心，吸引更多國際航運與製造業投資，進一步提升其作為全球供應鏈替代中心的地位。