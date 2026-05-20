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日首季 GDP 增2.1% 超預期 油價變數尚未反映

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
日本今年1-3月期間經濟成長2.1%，遠優於市場預期。（彭博資訊）
日本今年1-3月期間經濟成長2.1%，遠優於市場預期。（彭博資訊）

官方初步數據顯示，日本今年1-3月期間經濟成長2.1%，遠優於市場預期，為日本銀行（央行）繼續升息提供更充分基礎；但這項數據尚未反映中東戰爭帶來的油價影響，前景仍有高度的不確定性。

日本內閣府9日公布，第1季國內生產毛額（GDP）季比年率（SAAR）達2.1%，增幅除了超越路透預估的1.7%，更遠優於去年第4季的0.8%；與去年第4季相比，今年第1季GDP成長0.5%，也優於市場預期的成長0.4%。

內閣府指出，成長主要來自民間消費與企業投資擴增，貿易表現優於預期也是原因之一。政府數據顯示，上季占GDP半數的民間消費，比前季增長0.3%，高於市場預期的增長0.2%；淨外部需求（出口減進口）為GDP成長率貢獻0.3個百分點，也超出市場預期；資本支出同樣增加0.3%，也同樣高於市場預期。

日本郵政壽險高級經濟學家藤治認為，這些數據可能讓當局更能接受繼續升息，可能為日銀最早6或7月升息留下空間。

不過凱投宏觀（Capital Economics）分析師席利安特警告，中東衝突帶來的油價效應，可能要未來才會反映出來。他在報告中指出：「日本經濟帶著穩健動能來面對伊朗戰爭，但我們認為日本經濟成長在本季及下一季會陷入停滯。」

席利安特並說道，日本政府雖以補貼來抑制油價上漲，但預料未來數月將感受到能源價格飆升的全部衝擊，而目前消費者信心已開始下滑。日本約95%的原油進口都仰賴中東地區。

此外，近來包括日本在內的公債殖利率飆升，導致金融市場更加動盪，可能迫使日銀放緩減持巨額債券的步伐。路透引述消息人士報導，日銀已對直接干預債市設定較高門檻，但如果形勢需要，則可能會宣布放緩或暫停下一年度的所謂「量化緊縮」計畫。

消息人士指出，日銀持有的債券已大幅減少，因此暫停縮減購債以提供充足流動性，是合理的作法。

中東 日本 路透

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