全球債市疲弱加劇資金外流 新興亞洲三國 匯率不妙

隨著中東緊張局勢衝擊經濟，印尼、菲律賓和印度已面臨資本外流和各自貨幣匯率劇貶的困境。如今全球債券市場動盪，加劇資金流出，讓這三個亞洲脆弱經濟體的壓力又更大了。

美國公債殖利率上升，讓美元走強，並降低新興市場資產的吸引力，加劇亞洲資金外流。除人民幣之外，自伊朗戰爭以來，所有主要亞洲貨幣均出現貶值，其中菲律賓披索、印度盧比和印尼盾等亞幣貶幅居前。

這導致亞洲各國央行必須在升息抑制經濟成長與阻止本幣匯率直直落之間做抉擇。滙豐首席亞洲經濟學家范力民說：「亞洲大部分地區的經濟成長將面臨更大壓力，這將使各國央行陷入是否應該以及如何應對價格飆升壓力的兩難境地。」

市場普遍預計印尼央行將於20日升息；此前該央行加大了干預力道，阻貶印尼盾。在菲律賓，交易員和經濟學家更常討論的問題是，如果披索面臨的壓力進一步加劇，政府可能會大幅升息或進行緊急升息。為了防止殖利率大幅上升，政府19日在公債標售中拒絕所有投標。

印度迄今主要採取貨幣干預和貿易保護主義措施來應對，讓黃金和白銀進口面臨更嚴格限制。經濟學家表示，類似的措施可能會蔓延到東南亞，尤其是在食品價格飆升的情況下。