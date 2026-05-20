快訊

相對論／李鴻源vs.謝正倫 氣候挑戰 台灣用生命學防災

今晴朗酷熱上看36度高溫 吳德榮：明起水氣增 周六起將屢創高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

全球債市疲弱加劇資金外流 新興亞洲三國 匯率不妙

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

隨著中東緊張局勢衝擊經濟，印尼、菲律賓和印度已面臨資本外流和各自貨幣匯率劇貶的困境。如今全球債券市場動盪，加劇資金流出，讓這三個亞洲脆弱經濟體的壓力又更大了。

美國公債殖利率上升，讓美元走強，並降低新興市場資產的吸引力，加劇亞洲資金外流。除人民幣之外，自伊朗戰爭以來，所有主要亞洲貨幣均出現貶值，其中菲律賓披索、印度盧比和印尼盾等亞幣貶幅居前。

這導致亞洲各國央行必須在升息抑制經濟成長與阻止本幣匯率直直落之間做抉擇。滙豐首席亞洲經濟學家范力民說：「亞洲大部分地區的經濟成長將面臨更大壓力，這將使各國央行陷入是否應該以及如何應對價格飆升壓力的兩難境地。」

市場普遍預計印尼央行將於20日升息；此前該央行加大了干預力道，阻貶印尼盾。在菲律賓，交易員和經濟學家更常討論的問題是，如果披索面臨的壓力進一步加劇，政府可能會大幅升息或進行緊急升息。為了防止殖利率大幅上升，政府19日在公債標售中拒絕所有投標。

印度迄今主要採取貨幣干預和貿易保護主義措施來應對，讓黃金和白銀進口面臨更嚴格限制。經濟學家表示，類似的措施可能會蔓延到東南亞，尤其是在食品價格飆升的情況下。

匯率 印度 印尼

延伸閱讀

全球通膨與公債殖利率看升 威脅股市「AI行情」 恐加劇回檔風險

天時地利人和 新興市場股債匯收益機會

新興市場崛起 占據主導權

日本Q1經濟成長0.5%優於預期 尚未反映能源價格壓力

相關新聞

印度 央行盈餘移轉政府 估達312億美元新高

經濟學者預估印度央行本周將移轉近3兆盧比（312億美元）盈餘給政府，創新高，而且也超過上年度的2.7兆盧比，在伊朗戰爭引發油價居高不下之際，挹注政府財政所需。

日首季 GDP 增2.1% 超預期 油價變數尚未反映

官方初步數據顯示，日本今年1-3月期間經濟成長2.1%，遠優於市場預期，為日本銀行（央行）繼續升息提供更充分基礎；但這項數據尚未反映中東戰爭帶來的油價影響，前景仍有高度的不確定性。

全球債市疲弱加劇資金外流 新興亞洲三國 匯率不妙

隨著中東緊張局勢衝擊經濟，印尼、菲律賓和印度已面臨資本外流和各自貨幣匯率劇貶的困境。如今全球債券市場動盪，加劇資金流出，讓這三個亞洲脆弱經濟體的壓力又更大了。

Google、黑石攻 AI 商機 合設雲端公司 推動自研晶片商業化

Alphabet旗下Google和資產管理巨擘黑石集團（Blackstone）18日宣布，將合資成立一家人工智慧（AI）雲端公司，致力於推動Google自研晶片的商業化，為各大企業提供輝達以外的算力選擇。

全球公債殖利率飆 恐撼動亞股 AI 行情

由於荷莫茲海峽持續實質封閉，布蘭特油價盤旋於每桶100美元上下，加劇通膨壓力，30年期美債殖利率衝上近20年高點。分析師警告，全球公債殖利率可能續漲，引發股市回檔修正，並威脅近來受惠於「人工智慧（AI）行情」的亞股漲勢。

印度擴海權 重啟大尼科巴島「大開發」計畫 興建港口、機場

印度正在鄰近麻六甲海峽的大尼科巴島（Great Nicobar），推動一項價值約100億美元的開發計畫，這項基建工程被視為新德里當局在印太地區強化海權與貿易布局的重要一步，以因應中國在此地區的迅速擴張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。