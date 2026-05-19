Apple Intelligence大升級 旁白、字幕、語音控制全面進化

蘋果公司（Apple）今天預告一系列結合個人智慧系統Apple Intelligence的輔助使用功能更新，為「旁白」、「放大鏡」、「語音控制」、「輔助使用閱讀器」等常用功能，新增更詳細的描述功能和自然語言操作。

蘋果也宣布多項將於今年稍晚推出的新功能，包括用空間運算設備Apple Vision Pro操控電動輪椅，以及在裝置端生成字幕。

蘋果全球輔助使用政策與倡議資深總監赫林格（Sarah Herrlinger）透過新聞稿表示，使用者每天仰賴的輔助使用功能，透過Apple Intelligence變得更強大。藉由這些更新，蘋果帶來更直覺的輸入、探索與個人化新選項，同時在每一步都以保護使用者隱私為設計前提。

失明或低視能使用者可透過「旁白」和「放大鏡」功能，了解螢幕上的資訊或周遭環境。「旁白」中的Image Explorer運用Apple Intelligence，可在全系統中提供更詳細的影像描述，包括照片、掃描帳單、個人文件和其他視覺內容中的資訊。

Apple Intelligence將「語音控制」變得比以往更直覺，可運用自然語言協助各類肢體障礙使用者完全以語音操作iPhone和iPad。

此外，雖然字幕功能已愈來愈普及，可協助失聰或聽障使用者理解內容，但個人影片、親友分享的內容及其他媒體中的對話，通常仍未提供字幕。

透過全新的字幕生成功能，當影片本身未提供字幕或隱藏式字幕時，系統可自動顯示語音內容的逐字稿。這項功能適用於以iPhone拍攝的影片、親友分享的影片，以及線上串流內容。