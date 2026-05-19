普亭訪中前夕俄盧布大漲 兌人民幣升值至3年多新高

近來漲勢強勁的俄羅斯貨幣盧布，今天兌人民幣匯價升值至2023年2月以來最高點。人民幣是俄國交易最活絡外幣，而俄國總統普亭預定今晚抵達中國訪問，預計洽談新的商業協議。

路透社報導，根據莫斯科交易所的資料，盧布兌人民幣匯價今天升值至10.45盧布。倫敦證券交易所集團（LSEG）的資料顯示，盧布兌美元匯價今天也創下2023年3月以來首次升破72盧布關卡。

自4月1日以來，盧布兌美元匯價已升值12%，兌人民幣也升值了11%。支撐力道來自中東戰爭造成高油價及美國意外將俄羅斯石油制裁的豁免期延長30天，使得俄國能源收入增加；加上市場看好俄中兩國將達成新的商業協議。

俄羅斯總統外交政策顧問鄂夏柯夫（YuriUshakov）昨天表示，與中國的2400億美元貿易額現在「幾乎全部」都以人民幣和盧布交易。這麼做能讓雙方避開西方制裁。

他還指出，今年第1季俄羅斯對中國的石油供應量較去年同期增加超過1/3，達到3100萬公噸。

普亭（Vladimir Putin）這趟訪問中國，預期將與中國國家主席習近平討論到新的能源協議，包括有關西伯利亞力量2號（Power of Siberia 2）天然氣管線。

俄國透過這條管線，把位於西西伯利亞區（WestSiberia）亞馬爾半島（Yamal Peninsula）的天然氣輸送到中國。

除此之外，俄羅斯石油的最大買家仍是中國。