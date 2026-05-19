科技股領跌亞股走勢不一 川普暫緩攻擊伊朗油價回落

科技股領跌下，亞洲股市今天收盤走勢分歧，投資人同時關注油價回落，以及市場對美國與伊朗可能達成協議抱持的審慎樂觀情緒。

法新社報導，受前夜美股重挫拖累，亞洲科技股普遍走弱，韓國綜合股價指數（Kospi）跌逾3%。

不過，市場真正焦點仍在能源市場。美國總統川普（Donald Trump）表示，與伊朗展開「認真談判」並暫緩原定攻擊行動，提振市場對區域緊張局勢可望降溫的樂觀情緒。

市場對外交解決方案的期待帶動油價回落，不過，由於高能源價格持續推升通膨壓力，並使利率前景不明，整體股市氣氛仍脆弱。

三菱日聯金融集團（MUFG）分析師麥可．溫（Michael Wan）表示：「這次局勢緩和是否能延續，以及是否能促使油價持續走跌，目前仍是左右全球公債殖利率與亞洲新興市場貨幣走勢的最關鍵因素。」

根據彭博（Bloomberg News），國際油價指標布倫特原油（Brent Crude）在每桶約110美元附近徘徊，西德州中級原油（WTI）則是每桶108美元，雖較前一日回落，但受到中東戰爭影響，今年漲幅仍高達約80%。

亞洲股市今天漲跌互見，科技股普遍走低。

韓國SK海力士（SK Hynix）大跌逾5%，三星電子（Samsung Electronics）也下跌近2%。

日本優於預期的經濟數據緩和部分市場不安情緒，日股基準日經225指數僅小幅收低。日本今年首季國內生產毛額（GDP）成長0.5%，超越市場預測的0.4%。

雅加達股市收盤下滑逾3%，台北與馬尼拉股市也收低；香港、上海、雪梨、威靈頓和新加坡股市則收高。