渣打拚獲利 將靠AI應用4年內裁7000多後勤職位

英國渣打銀行（Standard Chartered）今天上調重要獲利指標有形權益報酬率（ROTE）預估值，並表示在推動人工智慧（AI）應用之下，將在4年內裁減7000多個後勤職位。

路透社報導，渣打在向投資人發布的最新策略報告中說，預估其ROTE在2028年將達到15％以上，比2025年水準增加至少3個百分點；且預估到了2030年還會再攀升至約18％。渣打計劃透過大幅裁員及擴展其關鍵業務財富管理，來實現目標。

渣打因此宣布，最晚到2030年將把後勤人力裁減至少15％。截至去年6月，渣打這部分人力約5萬1000人，換算將裁減7000多個職位。渣打在全球共有約8萬名雇員。

渣打執行長溫拓思（Bill Winters）在記者會上表示，自動化及AI應用驅使這項縮編。他解釋說：「這並非削減成本，而是把我們正在投入的金融資本和投資資本，用來取代在某些情況下價值較低的人力資本。」

不過，渣打一些主要市場的前景，正因地緣政治不確定因素而蒙上陰影。渣打的總部在倫敦，但業務聚焦在亞太地區。而分析師示警，伊朗衝突若持續，導致能源成本升高及經濟成長放緩，影響貸款人還款能力，亞太地區銀行可能有必要增加準備金。

渣打銀行正憑藉繼續專注在較高利潤業務，包括零售銀行富豪客戶及企金和投資銀行部門內的金融機構，來試圖達到新設定的目標。