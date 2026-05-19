伯恩斯坦喊進台積電！上調目標價至430美元 估英特爾三星仍無威脅

CNBC等美國財經媒體報導，研究機構伯恩斯坦（Bernstein）今天發布報告，上調台積電ADR的目標價。分析師指出，英特爾與三星仍無法威脅台積電的領先地位。

過去兩個月以來，科技投資人將焦點放在記憶體晶片需求激增，帶動英特爾（Intel）與超微（AMD）等企業股價急速飆升，如今漲勢才剛開始降溫。

但根據伯恩斯坦，投資人忽略了晶圓代工巨擘台積電。台積電雖然表現落後費城半導體指數，但有望受惠於雲端服務供應商增加人工智慧（AI）資本支出。

伯恩斯坦分析師馬克．李（Mark Li，音譯）及愛德華．侯（Edward Hou，音譯）在今天的報告中指出：「隨著投資人追逐近期漲勢背後的新題材，台積電目前相較費半指數約有20%的折價。然而，我們認為台積電是AI領域中最值得信賴的複利成長股。」

他們表示，蘋果（Apple）最近與英特爾（Intel）達成協議，加上三星（Samsung）的競爭，並未對台積電的領先地位構成根本性威脅，而且幾乎沒有跡象顯示，英特爾或三星正縮小與台積電之間的技術差距。

兩人指出：「三星晶圓代工正大幅改善，但其技術仍停留在4奈米或『2奈米』（實際相當於台積電3奈米）階段，而台積電已開始量產真正的2奈米。」

另據Investing.com，伯恩斯坦今天將台積電ADR目標價從351美元上調至430美元，並且維持「優於大盤」的評級。