印度油價一周內調升兩次 司機憂分段漲不停成本增

中東戰事導致全球能源供應短缺，印度汽油和柴油價格15日已經調漲過，今天再度上漲，短短一周內第2次調漲。Uber司機擔心若分好幾次繼續漲，油價可能會很高，賺不到錢。

印度新聞信託社（PTI）報導，印度油價一周內兩度調升，漲幅最大的是加爾各答（Kolkata），汽油漲到每公升109.70盧比（約新台幣35.42元），柴油每公升上漲到96.07盧比（約新台幣31.53元）。

首都所在的德里（Delhi）汽油漲到每公升98.64盧比，柴油每公升漲到91.58盧比；孟買（Mumbai）汽油漲到每公升107.59盧比，柴油每公升漲到94.08盧比；清奈（Chennai）汽油漲到每公升104.49盧比，柴油每公升漲到96.11盧比。

在新德里當Uber司機的庫瑪（Kishore Kumar）接受中央社記者訪問時表示，大概兩周前就有聽說油價應該是會漲，當時預料每公升會漲大約25盧比，不過先前第1波只漲3盧比，才過幾天，今天又漲，但這次漲不到1盧比，所以目前還沒有太大的影響。

庫瑪表示，他比較擔心的是，若未來油價持續漲，但叫車平台跟消費者收取的費用並未同步調整，那等於是要司機自行吸收成本，到時候受到的影響可能就會比較明顯。

另一名Uber司機拉溫德拉（Ravindra）告訴中央社記者，油價目前都不算漲得太多，但這兩次漲價，是在一周內發生，他擔心會像聽聞的那樣，就是雖然不會一次大漲，但會分幾次陸續漲價，到時候油價可能就真的會很高。

相關單位的官員告訴印度斯坦時報（HindustanTimes），雖然15日汽油和柴油才剛漲過價，但相關企業每天的虧損仍近75億盧比（約新台幣24.62億元），油價持續調整似乎是無法避免的。

美國、以色列與伊朗發生軍事衝突，讓荷莫茲海峽（Hormuz Strait）遭封鎖，那條航道是全球20%石油、天然氣運輸的要道，衝突發生後，各國民生、經濟受到嚴重衝擊。

印度經濟時報（The Economic Times）指出，全球油價因中東戰事不斷上漲，一度飆升到每桶120美元（約新台幣3739元），各國油價也不得不跟著陸續調漲。

印度石油公司（Indian Oil Corporation Ltd.）、巴拉特石油公司（Bharat Petroleum Corporation Ltd.）、印度斯坦石油公司（Hindustan Petroleum CorporationLtd.）3家印度國營企業，控制全印度超過90%的加油站，在油價未經這兩波調漲前，每個月的虧損合計近3000億盧比（約新台幣985億元）。