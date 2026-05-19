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美歐貿易協議卡關 川普：若7月4日未完成程序將「重稅伺候」

中央社／ 史特拉斯堡19日綜合外電報導
美國總統川普警告，若歐盟無法於7月4日前完成程序，將對歐盟商品加徵更高關稅。歐新社
美國總統川普警告，若歐盟無法於7月4日前完成程序，將對歐盟商品加徵更高關稅。歐新社

歐盟希望今天就近一年前與美國達成的貿易協議敲定最終文本，以推動協議正式落實。耐心日益耗盡的美國總統川普已警告，若歐盟無法於7月4日前完成程序，將對歐盟商品加徵更高關稅

法新社報導，歐盟去年7月與華府達成貿易協議，將美國對多數歐盟商品課徵的關稅訂在15%，但協議最終文本至今仍待歐盟方面定案，令川普（DonaldTrump）感到失望。

美國駐歐盟代表團昨天在社群平台X發文表示，「協議就是協議」，並強調歐盟「必須履行」川普與歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）在蘇格蘭登拜里（Turnberry）達成的協議。

歐洲議會與各國談判代表今天晚間將在法國史特拉斯堡（Strasbourg）會面尋求妥協方案，希望趕上川普設下的時限，並為一年多來的跨大西洋貿易爭端劃下句點。

若歐盟未能如期完成協議程序，川普已警告，歐盟必須準備面對「更高得多」的關稅，並矢言將歐洲汽車及卡車關稅從15%調升至25%。

歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）對磋商前景表示樂觀，但他首先得使議會各黨團達成共識。

歐洲議會最大黨團、范德賴恩所屬的保守派歐洲人民黨（EPP）正積極推動落實協議，認為這對消除歐洲企業面臨的長期不確定性至關重要。

議會第2大黨團社會民主黨團（S&D）的議員馮安蘭（Kathleen Van Brempt）指出，他們將以「建設性方式參與」協商，但也會致力確保歐洲企業與勞工享有穩定、可預測且受到保障的環境。

協議爭議焦點之一在於歐洲議會強化的「暫停條款」，若美方未來違反協議，將取消美國出口商享有的優惠關稅待遇。

另一項爭議則涉及所謂「日出條款」與「日落條款」，即歐盟方面的措施需待美方完全履行承諾後才生效，而協議若未於2028年展延，將自動失效。

關稅 川普 歐盟 范德賴恩

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