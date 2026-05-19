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WCI運價指數單周飆漲11% 分析師看好海運市場繼續喊漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
世界貨櫃運價指數（WCI）顯示，截至5月14日當周，貨櫃運價大漲11.7%，達到每40呎櫃（FTU）2,553美元。法新社
世界貨櫃運價指數（WCI）顯示，截至5月14日當周，貨櫃運價大漲11.7%，達到每40呎櫃（FTU）2,553美元。法新社

根據一項海運貨櫃指數，貨櫃運價近期持續上漲，原因是美國與伊朗的衝突持續緊張，供應鏈混亂也未改善，分析師認為，隨著傳統貨運旺季即將到來，運價可能進一步攀升。

倫敦海運諮詢機構德魯里（Drewry）所編纂的世界貨櫃運價指數（WCI）顯示，截至5月14日當周，貨櫃運價大漲11.7%，達到每40呎櫃（FTU）2,553美元，這也是這項運價指數18周以來首度站上2,500美元。其中，中國大陸至歐洲航線運價表現最強，單周上漲15.8%。

彭博資訊分析師預期，運價將維持上漲趨勢，因美伊緊張情勢升高，中東危機緊縮了市場環境，並且迫使航運業者為了因應燃料成本攀升與供應問題而加收附加費。

分析師們指出，上海出口貨櫃運價指數（SCFI）追蹤的即期運價，在截至5月15日當周大漲9.5%，至2,140.7點， 顯然仍有進一步上漲空間。上海至北歐航線與跨太平洋航線都出現二位數漲幅，顯示航商的艙位管理策略開始奏效，而且，因油價大漲而實施的燃油附加費目前也持續維持。

彭博分析師說，隨著傳統貨運旺季即將到來，若美中達成雙邊貿易協議、進一步推升海運需求，像是中遠海運、赫伯羅德（Hapag-Lloyd） 與ONE（海洋網聯船務）等業者收取的即期運價可能持續攀升。儘管長期產業基本面仍不利、包括運能過剩問題存在，但航運公司今年的獲利仍可望獲得提振。

運價 伊朗 中國大陸

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