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傳Meta啟動全球裁員 AI組織調整引員工反彈
臉書母公司Meta今天向員工發送備忘錄，說明本週將執行的裁員計畫，並指出這次在全球精簡人力，將配合新一波的組織架構調整，目的是要改善人工智慧（AI）工作流程。
路透社先前報導，Meta計劃在5月20日正式發送解僱通知，裁減10%員工，約8000人，並另有一波更大規模的裁員行動，預計今年稍後執行。
根據路透社所見備忘錄，Meta人力資源主管蓋爾（Janelle Gale）告訴員工說，公司計劃另將7000名員工調到AI相關的新專案工作，並且減少管理階層的職位。
Meta發言人對於這項計畫，拒絕發表評論。
據了解，為避免被裁掉的人力回流，蓋爾在稍早的另一份備忘錄中說，Meta也已關閉準備新聘的6000個職缺，做為這波人力調整的一環。
根據公司資料，Meta截至今年3月，總共有7萬7986名員工。
Meta這波變革已引發員工強烈反彈，員工不僅在辦公室張貼抗議傳單，也在內部溝通平台Workplace發文表達不滿。
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