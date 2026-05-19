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這次不一樣！亞洲晶片出口竟出現創紀錄「價量分歧」 暗藏什麼訊號？

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
牛津經濟研究院的亞洲晶片出口指數顯示，出口額（藍線所示）增幅遠高於出口量（紅線）。資料來源：牛津經濟研究院、Haver Analytics與CEIC
牛津經濟研究院的亞洲晶片出口指數顯示，出口額（藍線所示）增幅遠高於出口量（紅線）。資料來源：牛津經濟研究院、Haver Analytics與CEIC

根據牛津經濟研究院（Oxford Economics）的資料，亞洲晶片出口出現創紀錄的「價量分歧」，也就是價格與出貨量的增幅出現很大的差距。分析師研判，這使得亞洲地區的貿易更能夠免受外部衝擊。

該機構自編的亞洲晶片出口指數顯示，今年3月晶片出口額較去年同期暴增近81%，但出口量僅增加約28%。過去這類價格與數量增長的明顯分歧，通常意味著價格可能已接近頂峰，但由貝蒂．王（Betty Wang，音譯）為首的經濟分析師團隊周一在報告中表示，「這次的型態似乎有所不同」。

報告指出，價格與數量差距持續擴大，反映出「先進晶片具備強大的定價能力，且獲得穩健的訂單管道支撐」。分析師們表示：「晶片產業的強勁表現，已幫助亞洲區域貿易與外部逆風因素脫鉤，這些因素包括中東衝突、潛在能源供應瓶頸，以及民間信用環境緊縮等。」

儘管美國總統川普的關稅政策以及中東戰爭造成干擾，但由於全球對驅動AI產業的晶片需求火熱，從南韓到台灣的科技出口持續蓬勃發展。牛津經濟研究院預期，今年與AI相關的需求，可為亞洲出口成長額外貢獻多達15個百分點。

在牛津經濟研究院追蹤的五個經濟體台灣、南韓、中國大陸、日本與新加坡，半導體第1季出口比去年同期大增80%；相較下，亞洲非科技商品出口3月僅成長4.6%。

經濟分析師們表示：「持續性的運算需求，已成為推動區域出口成長的主要引擎。」

亞洲今年來晶片出口強勁。路透
亞洲今年來晶片出口強勁。路透

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