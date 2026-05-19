全球通膨與公債殖利率看升 威脅股市「AI行情」 恐加劇回檔風險

隨著美伊和談陷入僵局、荷莫茲海峽持續實質封閉，布蘭特油價盤旋於每桶100美元上下，加劇全球通膨壓力，引發投資人憂心全球公債殖利率可能續漲，從而引發股市回檔修正，並威脅近來受惠於「人工智慧（AI）行情」的亞股漲勢。

彭博資訊經濟學家指出，除了國際油價，供應鏈壓力也正拉高通膨，預期全球通膨率今年將升破4%，在地4既達到4.2%的高峰，先進經濟體通膨率高點可能在3.4%，不含中國大陸的新興經濟體通膨率則將跳升到7.6%。

市場預期通膨將升高，也反映在債市上，對政策利率變動最敏感的美國2年期公債殖利率已升破4%。全球公債殖利率近來都已暴漲，反映伊朗戰爭推升能源價格，可能加重通膨壓力，並促使美國聯準會（Fed）等各國央行考慮升息，而美國預算赤字憂慮升高、及美國經濟仍顯露保持強韌的跡象，經濟成長與通膨都可能進一步升溫，更推升美國長債殖利率。

美國30年期公債殖利率19日盤中遊走在5.13%附近，徘徊在2007年來高點上下。巴克萊分析師團隊預期，若Fed長期維持基準利率不變，提高市場對中性利率的預估值，美國30年期公債殖利率可能進一步走高，2004年來最高水準的「5.5%並非遙不可及」。

債券殖利率上漲將增添企業融資成本，促使一些大型投資機構懷疑仰仗「AI行情」的股市漲勢，能否繼續無視這些風險。東方匯理（Amundi）投資長孟文睿（Vincent Mortier）指出，「在我看來，我們將看到修正，問題不是會不會（修正）、而是什麼時候」。

Tikehau資本公司資本市場策略主管熊因（Raphaël Thuin）指出，股市創新高、信用利差緊俏、情緒高度看多，同時利率和能源市場卻在反映經濟將遭受長久衝擊，「這兩者之間不相容」，「短期而言，有理由保持緊張」，「確實感覺像這波漲勢非常緊繃，市場即將暫緩」。

芝加哥選擇權交易所（Cboe）衍生性商品情報主管徐蔓迪（音譯，Mandy Xu）指出，個股選擇權市場活動顯示利率升高並未抑制極度看多的部位布局，一些榮景指標已逼近2021年「迷因股」熱潮時期的水準。

在亞股，彭博彙編數據顯示，過去五年來，在美國10年期公債殖利率單周上漲0.2個百分點的19周期間，MSCI亞太指數有16周下跌，平均跌幅1.6%。