黃仁勳：中國終將開放AI晶片市場

輝達（Nvidia，又譯英偉達）執行長黃仁勳上週隨同美國總統川普訪中行程，週一（5月19日）接受彭博電視專訪。他預期中國最終將開放市場，允許進口可用於訓練與運行人工智慧系統的高階美國晶片。

黃仁勳表示：「H200已獲得對中國銷售許可，但中國政府必須決定要保護本地市場到什麼程度，以及他們希望透過更大的AI產能擴張本地市場到什麼程度……我的感覺是，隨著時間推進，市場會逐步開放。」

黃仁勳此次臨時加入美國企業領袖代表團，引發市場與華府對中鷹派人士關注，外界猜測輝達對中國出口AI晶片可能取得進展。

黃仁勳表示，他本人並未直接與習近平或中國國務院總理李強討論H200晶片銷售，但相關議題在美中領袖會談中確實被提及。他說：「川普總統與領導人之間有一些對話，我也期待他們的決定。」

川普15日返回華盛頓途中亦表示，輝達H200晶片「確實有被提到，我認為可能會有一些進展」，但未進一步說明。他同時指出，中國尚未批准採購H200晶片，「因為他們選擇不這麼做，他們希望發展自己的技術」。

習近平則在會見美國企業代表團時表示，中國對外開放的大門「只會愈開愈大」，並稱「美國企業在華將擁有更廣闊前景」。

輝達高階晶片仍受出口限制

目前，輝達最頂級的Blackwell系列及即將推出的Rubin系列晶片，仍屬於美國高科技出口管制範圍內，禁止出口中國市場。H200晶片的功能亦相當強大，僅次於Blackwell系列，它被認為有助於中國更有效率、大規模訓練高階AI模型。

黃仁勳今年3月曾表示，輝達已獲美方批准向「多數中國客戶」出貨，並準備重啟H200生產。不過據彭博引述知情人士指出，儘管美國企業端曾接獲訂單，但部分中國公司其後被告知無法完成採購。

川普去年12月同意放寬H200晶片出口限制，被視為美方對中國AI管制出現重大鬆動；部分美國國會議員則擔憂，此舉可能加速中國軍事現代化、對美國構成威脅。其後，美國商務部已核發相關出口許可，但中國仍對企業採購設有限制，部分原因是希望推動半導體自給自足，並扶植華為等本土企業。

在黃仁勳看來，中國是重要的市場，可能替輝達帶來高達500億美元的巨大商機，但該公司今年稍早仍維持對中國AI晶片銷售「零營收」的預測。輝達將於週三（20日）公布財報，市場關注中國出貨前景是否出現變化。

黃仁勳：台灣仍是半導體製造核心

此外，黃仁勳指出，即便美國推動本土晶片製造，台灣仍將持續扮演全球半導體製造核心，原因在於「整體需求極其龐大」。

他在拉斯維加斯出席Dell Technologies World活動期間受訪時表示：「供應鏈多元化與韌性是可能的，每個人都應該努力提升這一點。」

台灣在全球半導體產業居於領先地位，台積電則是半導體製造龍頭。自川普重返白宮之後，曾多次聲稱台灣「偷走美國的半導體產業」，積極推動半導體製造回流美國，並於去年3月與台積電董事長魏哲家共同宣布，台積電將額外在美投資千億美元。

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