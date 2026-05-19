快訊

身體留2樓、頭部掉1樓…台南眼科診所女員工亡 疑貨梯故障釀禍

麥當勞宣布漲價！超值全餐漲5元、平均漲幅1.3%

川習會的東亞地緣戰略關鍵字：北韓無核化是美中共識嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳：中國終將開放AI晶片市場

德國之聲／ 德國之聲

輝達Nvidia，又譯英偉達）執行長黃仁勳上週隨同美國總統川普訪中行程，週一（5月19日）接受彭博電視專訪。他預期中國最終將開放市場，允許進口可用於訓練與運行人工智慧系統的高階美國晶片。

黃仁勳表示：「H200已獲得對中國銷售許可，但中國政府必須決定要保護本地市場到什麼程度，以及他們希望透過更大的AI產能擴張本地市場到什麼程度……我的感覺是，隨著時間推進，市場會逐步開放。」

黃仁勳此次臨時加入美國企業領袖代表團，引發市場與華府對中鷹派人士關注，外界猜測輝達對中國出口AI晶片可能取得進展。

黃仁勳表示，他本人並未直接與習近平或中國國務院總理李強討論H200晶片銷售，但相關議題在美中領袖會談中確實被提及。他說：「川普總統與領導人之間有一些對話，我也期待他們的決定。」

川普15日返回華盛頓途中亦表示，輝達H200晶片「確實有被提到，我認為可能會有一些進展」，但未進一步說明。他同時指出，中國尚未批准採購H200晶片，「因為他們選擇不這麼做，他們希望發展自己的技術」。

習近平則在會見美國企業代表團時表示，中國對外開放的大門「只會愈開愈大」，並稱「美國企業在華將擁有更廣闊前景」。

輝達高階晶片仍受出口限制

目前，輝達最頂級的Blackwell系列及即將推出的Rubin系列晶片，仍屬於美國高科技出口管制範圍內，禁止出口中國市場。H200晶片的功能亦相當強大，僅次於Blackwell系列，它被認為有助於中國更有效率、大規模訓練高階AI模型。

黃仁勳今年3月曾表示，輝達已獲美方批准向「多數中國客戶」出貨，並準備重啟H200生產。不過據彭博引述知情人士指出，儘管美國企業端曾接獲訂單，但部分中國公司其後被告知無法完成採購。

川普去年12月同意放寬H200晶片出口限制，被視為美方對中國AI管制出現重大鬆動；部分美國國會議員則擔憂，此舉可能加速中國軍事現代化、對美國構成威脅。其後，美國商務部已核發相關出口許可，但中國仍對企業採購設有限制，部分原因是希望推動半導體自給自足，並扶植華為等本土企業。

在黃仁勳看來，中國是重要的市場，可能替輝達帶來高達500億美元的巨大商機，但該公司今年稍早仍維持對中國AI晶片銷售「零營收」的預測。輝達將於週三（20日）公布財報，市場關注中國出貨前景是否出現變化。

黃仁勳：台灣仍是半導體製造核心

此外，黃仁勳指出，即便美國推動本土晶片製造，台灣仍將持續扮演全球半導體製造核心，原因在於「整體需求極其龐大」。

他在拉斯維加斯出席Dell Technologies World活動期間受訪時表示：「供應鏈多元化與韌性是可能的，每個人都應該努力提升這一點。」

台灣在全球半導體產業居於領先地位，台積電則是半導體製造龍頭。自川普重返白宮之後，曾多次聲稱台灣「偷走美國的半導體產業」，積極推動半導體製造回流美國，並於去年3月與台積電董事長魏哲家共同宣布，台積電將額外在美投資千億美元。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

黃仁勳 輝達 Nvidia

延伸閱讀

輝達CEO黃仁勳：中國終將向美國AI晶片開放市場

黃仁勳白跑？輝達晶片銷中仍不明朗

川普談英特爾火力全開！直稱本該成全球最大「也就不會有台灣了」

杜紫宸／黃仁勳隨團訪華的算力博弈

相關新聞

伊朗戰事燒進AI晶片供應鏈 停火也難救成本！台積、鴻海等齊示警

財經媒體CNBC報導，儘管AI熱潮持續推升晶片股與相關類股大漲，但多家半導體與電子業者警告，伊朗和美國的對峙未解，能源、原料與物流成本快速上升，正對供應鏈與獲利能力構成壓力。

這次不一樣！亞洲晶片出口竟出現創紀錄「價量分歧」 暗藏什麼訊號？

根據牛津經濟研究院（Oxford Economics）的資料，亞洲晶片出口出現創紀錄的「價量分歧」，也就是價格與出貨量的增幅出現很大的差距。分析師研判，這使得亞洲地區的貿易更能夠免受外部衝擊。

福特將推出7種新車型 要在歐洲和陸企搶市場

大陸車企迅猛的出海趨勢，讓深耕歐洲市場多年的歐美老牌車企倍感壓力。美國汽車製造商福特發布，到2029年公司將在歐洲推出七款新車型，以期提振疲軟的乘用車銷量，對抗來自大陸競爭對手的激烈競爭，並保持在歐洲商用車市場的優勢。

WCI運價指數單周飆漲11% 分析師看好海運市場繼續喊漲

根據一項海運貨櫃指數，貨櫃運價近期持續上漲，原因是美國與伊朗的衝突持續緊張，供應鏈混亂也未改善，分析師認為，隨著傳統貨運旺季即將到來，運價可能進一步攀升。

銀行股暴衝撐盤！日股收盤東證反彈 AI概念股走跌拖累日經

日本東證股價指數今天由銀行類股領軍衝鋒，終場反彈收高，不過投資人因擔憂估值過高而將資金輪動至其他板塊，導致人工智慧（AI...

傳Meta啟動全球裁員 AI組織調整引員工反彈

臉書母公司Meta今天向員工發送備忘錄，說明本週將執行的裁員計畫，並指出這次在全球精簡人力，將配合新一波的組織架構調整，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。