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日媒曝英特爾靠「缺貨」促PC廠採購高價18A製程CPU 還有更強硬一招

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日媒報導，英特爾（Intel）正敦促PC客戶採用它最先進18A製程所生產的中央處理器（CPU）。路透
日媒報導，英特爾（Intel）正敦促PC客戶採用它最先進18A製程所生產的中央處理器（CPU）。路透

日媒報導，英特爾（Intel）正敦促PC客戶採用它最先進18A製程所生產的中央處理器（CPU），此時正值AI運算需求激增，CPU供應持續吃緊，英特爾把傳統Intel 7製程生產的CPU優先供貨給利潤較高的伺服器與工業用途， 進而排擠到對PC客戶的供貨。

．多位業界人士透露，英特爾正要求主要PC合作夥伴增加採用18A製程生產的CPU，包括Panther Lake、Wildcat Lake，供貨狀況優於較舊製程的處理器。

．綜合兩位PC業界主管的說法，現在CPU缺貨，傳統Intel 7製程的CPU供貨尤其緊張，英特爾希望將更多資源優先供應給伺服器與工業應用，因為這些產品利潤較高，例如工業用途CPU的利潤可比消費型產品高出約兩成。英特爾已告知PC業者，不會再增加Intel 7 CPU的額外供應配額。

．若PC廠商採用更先進CPU，就必須讓自家的PC產品調整設計，在產品中導入更多高階零組件，以配合更強大但也更昂貴的CPU，也就是讓PC其他零組件升級，才能說服消費者接受產品的高價格。

．業者原先對於採用更高階CPU持保留態度，但如今被迫擴大導入，因為面臨英特爾採取「不接受就配給競爭同業」的策略，把18A CPU分配給其他PC廠。

．英特爾回應日媒時，未直接回應是否正在要求客戶加速採用18A CPU，但表示該公司使用18A製程生產的 Core Series 3處理器是其客戶策略的「核心」。

．英特爾執行長周一接受CNBC節目訪問時表示，目前已見到18A先進製程的製造良率正在改善，每月良率改善幅度達到7%至8%。

英特爾

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