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促銷文案引發光州事件聯想 韓國星巴克CEO遭解僱

中央社／ 首爾19日綜合外電報導
韓國星巴克執行長因推出一系列「坦克保溫杯」引發強烈反彈。 歐新社
韓國星巴克執行長因推出一系列「坦克保溫杯」引發強烈反彈。 歐新社

韓國星巴克公司今天表示，公司執行長因推出一系列環保杯引發強烈反彈後，已遭解雇。這場促銷活動因在光州民主化運動紀念日5月18日這天勾起軍政府統治的痛苦回憶，而飽受抨擊。

綜合法新社與路透社報導，這場風波的焦點在於韓國星巴克公司（Starbucks）使用「坦克日」（TankDay）一詞來促銷一系列被稱為「坦克保溫杯」（Tank tumblers）的咖啡杯，這款系列於5月18日推出，然而這天正是1980年造成死傷慘重的光州民主起義的46週年紀念日。

一名公司代表今天向法新社證實，韓國星巴克負責人孫正賢（Son Jung-hyun）已因這起爭議遭到解雇。

「坦克日」的用語引發廣泛的批評，因為它讓人聯想到1980年光州民主化運動期間，當局用來鎮壓抗議民眾的軍用車輛。

這場抗議活動是韓國民主抗爭的決定性時刻，學生和平民起義反對軍事統治，隨後軍隊在10天內暴力鎮壓了這場運動。

官方數據記錄有165名平民喪生，65人被列為失蹤，另有376人後來因傷死亡，儘管許多人認為真實的死亡人數恐怕更高。

據韓聯社報導，這項促銷活動推出了「坦克」隨行杯套組折扣，並搭配文案「伴隨『噠！』的一聲放到桌上」。

這項行銷活動迅速遭到公民團體與網友大加撻伐。批評指出，「坦克」一詞讓人聯想到當年鎮壓起義時部署的軍用車輛，而「噠」一字，則被部分人士認為是在影射1987年遭酷刑拷問致死的學生運動人士朴鍾哲。

出席週年紀念活動的韓國總統李在明（Lee JaeMyung）對這項促銷活動表達譴責，稱活動「嘲弄」了受害者。

他昨天在社群平台X上寫道：「我對這種不人道且可恥的行為感到憤怒，這是一種否定韓國社會價值觀、基本人權和民主的牟利噱頭。」

韓國星巴克已於昨天發表正式道歉。聲明指出：「我們向5月18日的英靈真誠地低頭致歉。」

聲明補充說：「我們承認與網路上隨行杯促銷活動相關的用字，使用了極不恰當的方式。」

韓國星巴克公司還承諾，將透過培訓加強員工的「歷史意識和道德標準」，以防範類似事件再次發生。

星巴克 韓國

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