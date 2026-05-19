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中俄博覽會近300家俄企參展 俄稱應相互轉讓技術

中央社／ 台北19日電

俄羅斯總統普丁訪問中國前，第10屆中俄博覽會17至21日在哈爾濱登場，近300家俄企參展。俄羅斯副總理特魯特涅夫（Yuri Trutnev）表示，俄中應繼續相互轉讓技術，為兩國發展創造機遇。

陸媒中國青年網近日引述俄媒做了上述報導。中國外交部日前宣布，應中國國家主席習近平邀請，普丁（Vladimir Putin）將於19至20日對中國進行國是訪問。

據報導，本屆博覽會吸引46個國家和地區、1500餘家中外企業參展，其中俄羅斯參展企業近300家，赴中國採購團規模估計超過5000人。

報導指出，本屆博覽會規畫中俄合作等8大展區，現場發表500餘項首台、首套、首款新品，並展示800餘項新項目、新合作與新技術。

據報導，自2014年首屆以來，中俄博覽會累計吸引超過7200家中俄企業、105萬名客商參展參會。

特魯特涅夫在博覽會期間表示，這是重要的博覽會，俄羅斯各地區和企業展位既展示農產品，也展示設備、直升機與技術成果。

他表示，雙方應繼續相互轉讓技術，因為技術能為兩國在現代世界的發展創造機遇。

俄羅斯 習近平 哈爾濱

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