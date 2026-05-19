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日本Q1經濟成長0.5%優於預期 尚未反映能源價格壓力

中央社／ 東京19日綜合外電報導

根據今天公布的官方初步數據顯示，日本今年首季經濟成長0.5%，超越市場預期的0.4%；但這項數字尚未反映中東戰爭帶來的油價影響。

日本內閣府公布的數據顯示，第一季的成長主要來自民間消費與企業投資擴增。

日本今年首季的表現，延續了2025年最後一季的經濟成長，當時成長0.2%（由先前公布的0.3%往下修）。

不過，資本經濟公司（Capital Economics）分析師席利安特（Marcel Thieliant）警告，中東衝突帶來的油價效應，可能會在未來的數字才反映出來。

由於中東戰爭影響，日本從能源到稻米等各項物價飆升，消費者面臨壓力，首相高市早苗（SanaeTakaichi）計劃編列追加預算，以維護經濟成長。

席利安特在報告中指出：「日本經濟帶著穩健動能來面對伊朗戰爭，但我們認為日本經濟成長在本季及下一季會停滯下來。」

席利安特指出，日本政府雖以補貼來抑制油價上漲，但預料未來數月將感受到能源價格飆升的全部衝擊。

日本約有95%的原油進口都仰賴中東地區。

席利安特又說，目前消費者信心已開始下滑。

日本央行則預估，今年度消費者物價將上漲2.8%，高於先前預期的1.9%；同時也將明年的物價展望由2.0%上調至2.3%。

日本央行預測2026財年的經濟成長，從原估的1.0%下修至0.5%，預測明年從0.8%下降至0.7%。

日圓貶值使得日本進口成本上升，而日本在能源及食品方面，則多仰賴進口。

外界認為，為了提振走弱的日圓，日本政府已在市場上投入數百億美元干預。

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