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三星電子勞資續協商 韓勞動委員會：分歧正在縮小

中央社／ 首爾19日專電
韓國三星電子工會預告21日將展開罷工。(路透)
韓國三星電子工會預告21日將展開罷工。(路透)

韓國三星電子工會預告21日將展開罷工，勞資雙方今天於中央勞動委員會進行罷工前的第2次事後協商程序，勞委會委員長朴洙根表示，目前仍有達成協議的可能，正在縮小差距。

根據韓聯社報導，中央勞動委員會委員長朴洙根（音譯）今天參加會議前表示，三星電子勞資雙方目前分歧正在縮小，今天上午將確認昨天會議仍存在分歧的部分。

報導指出，第2次事後協商程序從昨天展開，今天則是預計從上午10時開始、下午7時結束。不過若討論時間拉長，會議結束時間可能延後，甚至有可能延長至全面罷工前一天的20日。報導提及，11日至12日進行的第1次事後協調，也是直到13日凌晨才結束。

報導提及，今天會議關鍵在於中央勞動委員會是否能向勞資雙方提出正式的最終調整案，針對包括績效獎金財源基準與上限等。若中央勞動委員會提出的調整案獲得勞資雙方全數接受並簽署，將產生與團體協約相同的法律效力。

朴洙根表示，會先觀察勞資雙方當事人是否有可能達成協議，如果無法成立才會提出調整案，「目前仍有達成協議的可能性，因此會先看情況再決定。」

若勞資任一方拒絕調整案，協商將宣告破裂，工會方面已預告罷工啟動時間為2天後的21日。報導提及，政府憂心罷工將對國家經濟帶來負面影響，可能啟動「緊急調整權」以阻止罷工推進，對此包括三星電子工會在內的勞工界正表達反彈。

罷工 三星電子

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