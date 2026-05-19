超越去年！渣打預測台灣今年GDP增速9.5% 因AI超級周期發威

美國總統川普訪問中國前，在白宮橢圓辦公室接受《財星》雜誌長達1小時的一對一專訪，這頁訪問18日刊出，談及關稅、AI資料中心與伊朗戰爭等議題，期間提到去年夏天以聯邦補助換取英特爾（Intel）股權的案例，並再度將台積電崛起歸因於美國未保護本土晶片產業，甚至直言：「現在那些生意本來都會是英特爾的，也就不會有台灣了。」

2026-05-19 11:01