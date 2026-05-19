陳立武談英特爾代工翻身戰：18A製程良率月增逾7%、14A與台積同期推出

英特爾（Intel）執行長陳立武表示，該公司晶圓代工業務正逐漸取得實質進展。投資人正關注他能否帶領英特爾追上台積電等競爭對手。陳立武指出，下一代14A製程有機會與台積電同期推出。

陳立武周一接受CNBC節目訪問時表示，代工業務非常重要，是「國家級資產之一」，也是英特爾復興策略當中最昂貴、最關鍵的一環。英特爾工廠過去主要生產自家晶片，如今則希望替外部客戶製造半導體，同時協助重建美國先進晶片產能。

自陳立武2025年3月出掌英特爾以來，這支股票已大漲逾300%。

針對備受關注的18A先進製程，陳立武坦言剛接手時「狀況不好」，但現在開始看到成果，每月良率改善幅度達到7%至8%。隨著製造效能提升，有更多潛在客戶開始接觸英特爾。

針對華爾街日報報導英特爾與蘋果（Apple）達成初步代工協議，陳立武拒絕評論個別公司，但表示今年下半年可望獲得多家代工客戶承諾。

展望未來，陳立武表示，英特爾的下一代14A製程未來有機會與台積電同步推出，他形容那將是「重大突破」。

他並強調，美國目前有超過90%的最先進處理器在境外製造，重建本土先進產能具有戰略意義。