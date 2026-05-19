韓股盤中又重挫5% 在今年狂飆75%「熔漲」後面臨四大地雷考驗

南韓股市今天（19日）盤中一度重挫約5%，主要受晶片股拖累，因美國半導體股前市走弱且美債殖利率上升。彭博資訊分析，韓股先前火熱漲勢是由少數龍頭企業帶動，在籌碼集中、融資創高之際，令人擔心部分領域有過熱跡象。

韓股Kospi指數盤中大跌約3%，報7,290.96點，4.98%。外資早盤淨賣超Kospi股票約2.9兆韓元（約19.3億美元），但散戶則逢低買入。三星電子、SK海力士都跌約4%，投資人正關注三星管理層與工會之間最新一輪的薪資談判。

首爾Timefolio投資管理公司基金經理金南鎬表示：「主要原因似乎是希捷（Seagate）執行長對新建工廠的談話後，晶片股走弱。」他補充說：「在總體環境持續不確定下，美國10年期公債殖利率升破 4.5%，持續加劇市場恐慌情緒。」

彭博分析，Kospi指數今年來累計大漲75%，漲勢主要由三星電子與SK海力士撐起，兩檔個股合計貢獻指數三分之二的升幅，暴漲行情反映兩大晶片廠創紀錄的獲利表現。然而，過熱警訊正逐漸累積，四大面向顯示出韓股這波急漲存在隱憂：

第一，籌碼集中在少數個股。衡量個股參與程度的市場廣度指標顯示，韓股這波大漲高度集中在少數個股。目前僅33%的成分股股價站上50日移動平均線，較三周前的70%大幅減少。同時間，儘管Kospi屢創新高，卻只有2%的成分股突破52周高點，反映漲勢非常集中。

第二，充滿投機氛圍的小型股。三星與SK海力士獲利屢創新高之際，小型股過熱跡象也正在浮現，這些企業獲利成長明顯落後。法國巴黎銀行亞太區研究主管布拉頓說，自去年9月以來，非科技企業對12個月獲利成長的貢獻僅4%。材料類股的估值尤其偏高，本益比接近60倍，例如電池材料廠Posco Future M的本益比更超過300倍。

第三，散戶湧入，融資創高。南韓散戶投資人正以融資槓桿擴大股票部位，截至上周四，融資餘額已達36.5兆韓元（約244億美元），創歷史新高，若股市一旦回檔，可能引發強制斷頭賣壓。

第四，現貨與波動率同步飆升。Kospi 200的一項關鍵波動率指標已穩定升破70，此一水準上次出現是在今年3月初伊朗戰爭爆發之際。Meridian One資產管理執行長金凱尼（音譯）指出，這項指標在市場屢創新高之際同步上升，顯示當前正處於由「害怕錯過行情」（FOMO）與極端倉位主導的「熔漲」階段，背後由槓桿與融資交易推波助瀾，「若散戶或系統性交易者的資金流入明顯放緩，或避險基金大幅獲利了結，市場結構可能變得更加脆弱」。