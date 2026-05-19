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中資控制稀土惹議之際 澳媒肯定台灣推動非紅供應鏈

中央社／ 雪梨19日專電

「澳洲人報」今天刊出專欄文章指出，正當澳洲財政部下令涉及中資股東出售澳洲稀土開發商「北方礦業」股權的同時，台灣經濟部的一個代表團正在澳洲展開訪問行程；文章指這是台灣向澳洲及國際社會推動「非紅供應鏈」良好時機。

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）18日以保護國家利益為理由，下令6名「北方礦業」（NorthernMinerals）股東出售其股份。「北方礦業」目前於西澳州（Western Australia）布朗斯山脈（Browns Range）推動重稀土（heavy rare earths）生產項目；由於重稀土是半導體及國防產業所必需的材料，不少西方國家致力避免讓重稀土產業落入中資控制。

澳洲人報專欄Margin call今天刊出文章指出，台灣經濟部代表團目前正在訪問澳洲，行程內容主要是考察澳洲關鍵礦產和稀土產業的現況；業界預料，台灣可能會投資澳洲相關產業。

文章提到，台灣經濟部代表團行程包括停留雪梨（Sydney）、坎培拉（Canberra）和伯斯（Perth），其中包括18日於坎培拉與澳洲官員會面，讓台灣代表團得以加深了解澳洲的相關法規，政策、獎勵和補助。

文章指出，台灣經濟部代表團也將出席於伯斯舉行的「澳洲關鍵礦產會議暨展覽會」（Critical MineralsAustralia Conference and Exhibition is Australia），該會議由澳洲聯邦政府支持，台灣代表團將有機會與澳洲萊納斯稀土公司（Lynas Rare Earths）執行長拉卡茲（Amanda Lacaze） 等業界鉅頭洽談。

文章指出，台灣經濟部代表團致力爭取的這些機會，是台灣總統賴清德政府為培育關鍵零件「非紅供應鏈」所做努力的一部分。

稀土

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