川普談英特爾火力全開！直稱本該成全球最大「也就不會有台灣了」

美國總統川普訪問中國前，在白宮橢圓辦公室接受《財星》雜誌長達1小時的一對一專訪，這頁訪問18日刊出，談及關稅、AI資料中心與伊朗戰爭等議題，期間提到去年夏天以聯邦補助換取英特爾（Intel）股權的案例，並再度將台積電崛起歸因於美國未保護本土晶片產業，甚至直言：「現在那些生意本來都會是英特爾的，也就不會有台灣了。」

根據《財星》記者尚特爾（Alyson Shontell）的說法，川普在啟程訪中前幾個小時，臨時安排輝達執行長黃仁勳加入陪同前往北京的企業執行長名單。川普甚至無法相信，黃仁勳竟然沒有自己的私人飛機，而他先前未被納入名單的唯一原因，只是黃仁勳沒有打電話提出要求。

報導指出，黃仁勳被視為美國最成功的企業領袖之一，輝達晶片更是當前AI熱潮核心。川普樂於替他在總統專機騰出位置，黃仁勳最後也與馬斯克等人一同搭上空軍一號前往中國。

這類安排正是川普最喜歡的交易模式：快速、非正式，而且能讓他明確宣告自己是贏家。無論是與世界領袖通話，還是與他想協助的美國企業接觸，川普始終以自己能打通任何人的電話、並取得可量化成果的能力為傲。川普是否願意讓政府介入一家陷入困境的美國企業，似乎取決於兩件事：企業是否具戰略價值，以及負責人能否親自打動他，而英特爾（Intel）便是最典型案例。

儘管英特爾是傳奇晶片製造商，去年卻陷入困境，包括市占下滑以及令人擔憂的債務負擔。川普回憶，英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）曾親自前往白宮與他會面，而「我喜歡他，我覺得他不錯。」

川普當時也握有籌碼：原本已編列、但尚未撥付給英特爾的聯邦半導體補助。川普表示：「我說，『免費給國家10%的英特爾股權。』他說，『成交。』我當時還說，『該死，我應該要求更多。』」

這些聯邦補助最終在去年8月轉換為股權。而當川普講述這段故事時，一名幕僚還將英特爾股價走勢圖的列印資料直接遞到記者面前。川普表示，短短8個月內，政府持有的英特爾股份價值，已從當時約100億美元增長至超過500億美元。他抱怨說：「我有因此得到任何功勞嗎？有人知道這是我做的嗎？」

英特爾的案例，正好展現了川普股權策略與他對外國競爭執念的交會點。他表示：「英特爾現在本來應該是全世界最大的公司。如果當年那些公司開始從中國輸入晶片時，我就是總統，早就會課徵保護英特爾的關稅。」

談到目前主導全球晶片製造市場的台積電時，川普表示：「現在那些生意本來都會是英特爾的，也就不會有台灣了。」