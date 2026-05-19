陸企正大幅擴產！三星半導體前總裁：記憶體預計明年下半年開跌

三星電子前半導體部門總裁慶桂顯公開預警，受大陸企業大幅擴產驅動，全球記憶體供給將在明年下半年急劇增加，屆時價格或開始下跌；若大型科技公司資本開支回報率走低，2028年後記憶體需求本身也面臨萎縮風險。

華爾街見聞報導，三星電子前半導體（DS）部門總裁、現任常駐顧問慶桂顯（Kyung Kye-hyun）在南韓首爾舉行的韓國工程院（NAEK）第285屆論壇上發表演講指出，大陸企業正在激進地擴張產能，隨著明年下半年記憶體供給急劇增加，市場有可能發生轉變，最晚到2028年上半年會出現這一情況。

他引用多家全球市場調研機構的數據指出，全球記憶體產能的快速擴張，將直接壓低價格。慶桂顯的警告不止於價格。他進一步指出，如果大型科技公司（Big Tech）的資本開支回報率開始走低，這些公司可能削減投資。一旦發生這種情況，2028年之後不僅是價格，連記憶體的需求本身都可能出現萎縮。

這一邏輯不難理解，當前記憶體需求的核心驅動力是AI數據中心建設，科技巨頭持續砸錢買伺服器、建算力。但如果AI投資的商業回報不及預期，資本開支就會踩剎車，記憶體需求隨之降溫。

慶桂顯在肯定南韓記憶體產業成就的同時，也直接點出結構性隱患。他表示，南韓在DRAM市場擁有明顯市占，但在晶片設計（Fabless）領域的全球占比僅有1.5%。與台灣不同，南韓缺乏涵蓋設計到製造的「全棧式」半導體生態系統。

慶桂顯建議，南韓必須向深科技（Deep Tech）製造國家轉型，不僅要守住記憶體優勢，還要在系統半導體、自主AI（Sovereign AI）等領域建立獨立能力，並將這些技術應用於製造業。

他同時承認競爭格局的現實：「在硬體和軟體上同時與美國、大陸競爭是很難的。重要的是做南韓擅長的事，並認真考如何引入AI。」