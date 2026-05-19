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Fed新主席華許預定周五宣誓就職 儀式由川普主持

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
華許（Kevin Warsh）22日將在美國總統川普主持的白宮儀式上，宣誓就任為Fed新主席。路透
華許（Kevin Warsh）22日將在美國總統川普主持的白宮儀式上，宣誓就任為Fed新主席。路透

白宮一名官員表示，聯準會（Fed）候任主席華許（Kevin Warsh）本周五（22日）將在美國總統川普主持的白宮儀式上，宣誓就任為Fed新主席。

綜合彭博資訊與路透報導，華許將接替鮑爾，成為Fed第17任主席。鮑爾的正式主席任期已於上周結束，目前擔任臨時主席。一名白宮官員在正式宣布消息前，以匿名方式證實了上述安排。

美國參議院稍早以54票贊成、45票反對的投票結果確認對華許的任命，票數差距為史上最小，寫下美國參議院歷史上，Fed主席任命案「最分歧」的一次投票。

這位56歲的律師兼金融家將在通膨壓力日益加劇之際執接掌Fed。美國和以色列對伊朗的戰爭正在推高通膨壓力，使Fed政策前景更加複雜，而批評人士則擔心華許是否能在美國總統川普頻頻要求降息的立場下保持足夠獨立性。

華許首次主持的Fed利率決策會議將在6月中旬舉行，屆時他可能面臨一個不斷壯大的鷹派陣營，主張央行應明確轉向以防範通膨為主的政策立場。利率期貨市場目前認為，Fed在6月會議上預料按兵不動，將政策利率區間維持在3.50%至3.75%。

Fed 華許 鮑爾

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