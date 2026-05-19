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美對俄石油制裁豁免再延30天 尋求緩解國際油價飆漲
伊朗戰爭導致全球能源價格持續攀升，美國財政部今天宣布，對已在海上運輸途中的俄羅斯石油的制裁豁免，將再度延長30天。美國目的在緩和國際油市壓力。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在社群媒體表示，最新的「臨時性30天一般許可」將「讓最貧弱國家能取得目前滯留海上的俄羅斯石油。」
自伊朗戰爭爆發以來，全球油價節節高升，美國消費者感受到汽油價格上漲帶來的衝擊，漲幅超過開戰前的一半以上。
美國今年3月首次對海上途中俄羅斯石油發出制裁豁免30天；4月間展延豁免期，如今二度延長期限，根據財政部頒布，新的豁免措施將持續至美東時間6月17日凌晨12時1分。
貝森特表示，延長豁免期可「提供更多彈性」，並「有助於穩定原油現貨市場，確保石油能運送到最需要能源的國家。」
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